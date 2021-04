Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a rafraîchi sa gamme de tablettes, avec une nouvelle version de son Fire HD 10 et lintroduction du Fire HD 10 Plus.

Les deux sont disponibles en pré-commande maintenant, à partir de 149,99 £ et 179,99 £ au Royaume-Uni respectivement.

L Amazon Fire HD 10 2021 fonctionne sur un processeur octa-core avec 3 Go de RAM - 50% de RAM en plus que le modèle précédent.

Il bénéficie également dun écran Full HD amélioré de 10,1 pouces, plus lumineux, et dun design plus fin et plus léger.

La durée de vie de la batterie est censée durer jusquà 12 heures, avec des variantes de 32 Go et 64 Go disponibles. Le stockage peut également être étendu grâce à lutilisation dune carte microSD en option. Les cartes jusquà 1 To sont prises en charge.

Il y a un appareil photo de 2 mégapixels à lavant pour les appels vidéo et autres. Le son Dolby Atmos est également pris en charge.

LAmazon Fire HD 10 Plus est similaire mais présente quelques bosses de spécifications importantes.

Vous obtenez 4 Go de RAM, par exemple, Amazon lappelant la tablette la plus puissante quil a publiée à ce jour. Il bénéficie également dun toucher doux, dune finition haut de gamme et dun chargement sans fil.

Les deux tablettes peuvent également être achetées dans un ensemble de productivité, à partir de 209,99 £. Cela comprend un étui pour clavier amovible et un abonnement Microsoft 365 Personal de 12 mois. Cela donne accès à la suite Office dapplications premium, plus 1 To de stockage OneDrive et quelques avantages supplémentaires.

La couverture du clavier peut également être achetée pour 49,99 £ séparément. Une station de chargement sans fil Made for Amazon par Anker est également disponible au prix de 49,99 £.

Le Fire HD 10 sera disponible dans les couleurs noir, denim, lavande et olive. Le Fire HD 10 Plus sera uniquement disponible en ardoise.

