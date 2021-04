Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a dévoilé quatre tablettes pour enfants - une nouvelle Fire HD 10 Kids pour correspondre à la version `` adulte également annoncée aujourdhui, ainsi que trois toutes nouvelles tablettes Fire Kids Pro.

Ceux-ci sont disponibles dans des tailles de 7, 8 et 10 pouces pour correspondre aux autres tablettes dAmazon et sont destinés aux enfants plus âgés de 6 à 12 ans.

Ce sont toutes des tablettes Full HD avec des processeurs octa-core et la même garantie Amazon sans souci de deux ans, ce qui signifie que vous pouvez obtenir un remplacement si lun est cassé.

Ils sont également livrés avec un abonnement dun an à Amazon Kids + pour le contenu organisé, ainsi quun étui mince qui nest pas aussi volumineux que létui standard Fire Kids Edition. Le boîtier est disponible en noir ou en bleu. Il existe également quelques cas dédition spéciale, dont un appelé "intergalactique".

Comme dhabitude, il existe des contrôles parentaux complets personnalisables via le tableau de bord Amazon Parent, mais la conception dune nouvelle interface utilisateur Kids Pro ressemble plus à la version adulte. Il ajoute un onglet Pour vous avec le contenu recommandé, un onglet Moi avec du contenu ajouté par le parent et des fonds décran personnalisables. Si lenfant a une limite de temps, celle-ci sera également affichée.

Il y a trois nouvelles fonctionnalités clés. Le premier est un navigateur Web filtré qui ne donne pas accès à du contenu inapproprié ou aux réseaux sociaux. Les recherches de Google, Bing ou Yahoo sont uniquement SafeSearch. Les parents peuvent autoriser dautres URL, telles que celles nécessaires pour le travail scolaire dans le tableau de bord des parents.

Ensuite, il y a une boutique dapplications adaptée aux enfants pour lappareil où un enfant peut demander laccès aux applications, que le parent doit approuver. Les parents peuvent également choisir dautres applications - comme Netflix ou Spotify - à ajouter à lappareil de leur enfant sils le souhaitent. Ceux-ci peuvent inclure des applications avec des achats intégrés, mais chaque achat devra être approuvé par le parent.

Enfin, il est possible de passer un appel vidéo depuis lappareil vers des contacts approuvés qui disposent de lapplication Alexa ou dun appareil compatible Alexa.

Les enfants ne peuvent pas appeler des téléphones fixes ou mobiles à partir de lappareil. Ils peuvent faire des annonces sur les appareils Alexa de votre maison mais, comme pour tout le reste, cela peut être désactivé dans le tableau de bord parent si vous le souhaitez.

Les nouvelles tablettes sont toutes disponibles en précommande à partir daujourdhui. LAmazon Fire 7 Kids Pro commence à 99,99 £. Le Fire HD 8 Kids Pro commence à 139,99 £. Et le Fire HD 10 Kids Pro est au prix de 199,99 £.

Une version de nouvelle génération de la tablette Amazon Fire HD 10 Kids coûte également 199,99 £.

Écrit par Dan Grabham.