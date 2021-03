Trucs et astuces Amazon Fire: Devenez un expert de la tablette

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les tablettes Fire dAmazon sont populaires, non seulement parce quelles sont abordables, mais parce quelles offrent un large éventail de contenus, ce qui en fait un choix facile pour tous ceux qui souhaitent une tablette multimédia.

Il existe trois tailles différentes - Fire 7, Fire HD 8 et Fire HD 10, ainsi que loption pour les éditions pour enfants de ces tablettes apportant quelques avantages.

Nous avons une liste complète des tablettes Fire pour vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux, mais lisez la suite pour une sélection complète de trucs et astuces pour tirer le meilleur parti de votre tablette.

Voici un aperçu rapide de linterface utilisateur de votre tablette Fire pour vous aider à vous déplacer.

Lécran daccueil de Fire OS propose trois onglets - Pour vous, Accueil et Bibliothèque:

Pour vous: reprenons les émissions, applications ou livres récents

Accueil: vous donne accès au nouveau contenu et à toutes vos applications

Bibliothèque: facilite laccès à tout votre contenu Amazon

Les commandes en bas vous ramènent (à gauche), à la maison (au centre) ou à vos applications récentes (à droite).

La barre de recherche est universelle, recherche en ligne, sur lAppstore et sur Amazon Shopping.

Faites glisser votre doigt du haut vers le bas pour accéder aux paramètres rapides et aux notifications. Vous pouvez accéder aux paramètres via le rouage dans ce menu.

Mettez à jour votre tablette Fire: accédez à Paramètres> Options de lappareil> Mises à jour du système et vous pouvez vérifier sil existe une nouvelle mise à jour pour votre tablette. Parfois, les mises à jour napparaissent pas, il vaut donc la peine de vérifier si vous devez une mise à jour.

Gérez le volume sur votre tablette Fire: il existe quatre niveaux de volume différents: médias, appels, alarmes, notifications. Ceux-ci peuvent tous être contrôlés indépendamment. Appuyez sur le bouton de volume sur le côté, puis appuyez sur le rouage en bas du curseur. Cela vous mènera aux niveaux de volume pour tout.

Activer Ne pas déranger: faites glisser le volet Paramètres rapides depuis le haut de lécran, et vous verrez une icône Ne pas déranger. Appuyez et maintenez licône et vous passerez aux paramètres. Ici, vous pouvez choisir un horaire et ce qui est réduit au silence et ce qui permet de faire du bruit.

Gérer les notifications: toutes les applications peuvent vous envoyer des notifications et vous pourriez ne pas en vouloir. Dirigez-vous vers Paramètres> Applications et notifications et vous pouvez appuyer sur les applications et désactiver les notifications si vous ne les voulez pas.

Sauvegarder une tablette Fire: la tablette Fire sera automatiquement sauvegardée. Vous pouvez trouver les paramètres dans Paramètres> Options du périphérique> Sauvegarde et restauration. La sauvegarde a lieu une fois par semaine en arrière-plan, vous navez donc pas besoin dy penser.

Restaurer une sauvegarde sur une tablette Fire: vous pouvez restaurer une sauvegarde précédente sur une tablette Fire lors de la première configuration. Si vous souhaitez appliquer cela à une tablette existante, vous devrez dabord effectuer une réinitialisation dusine (Paramètres> Options du périphérique> Réinitialiser les paramètres dusine par défaut). Vous aurez la possibilité de restaurer lors du processus de configuration.

Prenez une capture décran sur votre tablette Fire: appuyez simultanément sur le volume et sur le bouton dalimentation et vous prendrez une capture décran.

Il ny a pas beaucoup de commandes pour laffichage, mais il y en a quelques-unes.

Activez lombre bleue: conçue pour réduire la lumière bleue émise par lécran, faites glisser vers le bas les paramètres rapides et appuyez sur Ombre bleue. Cela rendra lécran plus chaud, mieux adapté à une utilisation le soir et la nuit.

Choisissez la teinte Blue Shade: Trouvez licône comme ci-dessus et maintenez la touche enfoncée pour accéder aux paramètres. Ici, vous pouvez régler la température de couleur ou définir un programme pour lombre bleue.

Réglez la luminosité de lécran: lécran peut sajuster automatiquement ou vous pouvez modifier manuellement les paramètres vous-même. Faites glisser le volet de réglage rapide vers le bas et vous trouverez un curseur pour régler la luminosité.

Changer la taille de la police: vous voulez que tout soit plus grand ou plus petit? Il existe quatre tailles de police différentes disponibles. Ouvrez Paramètres> Affichage> Taille de la police pour apporter des modifications.

Les tablettes Fire sont abordables, mais elles ne disposent pas dun stockage énorme. Lorsque le stockage devient important, la tablette ralentit beaucoup. Voici certaines choses que vous pouvez faire pour améliorer la situation.

Utilisez une carte microSD pour étendre le stockage: toutes les tablettes Fire prennent en charge un stockage supplémentaire. Le Fire 7 et le HD 10 prendront jusquà 512 Go, les nouveaux HD 8 et 8 Pro peuvent prendre jusquà 1 To de stockage microSD. Cest la meilleure façon dobtenir plus despace.

Notez que vous aurez besoin dune carte de classe 10 ou supérieure pour obtenir la meilleure expérience. Notez également que vous ne pouvez pas déplacer une carte SD dune tablette Fire vers une autre pour déplacer des films, des livres ou des applications téléchargés - si vous la déplacez vers une nouvelle tablette, vous serez invité à la reformater.

Utilisez larchivage en un clic pour libérer de lespace: les tablettes Fire trouveront automatiquement le contenu que vous nutilisez pas souvent et vous proposeront de larchiver - de le renvoyer dans le cloud - pour économiser de lespace. Allez dans Paramètres> Stockage et vous verrez loption en haut de la page. Appuyez sur "Archiver maintenant" pour supprimer ce contenu ou sur "Afficher le contenu" pour afficher et désélectionner les éléments que vous ne souhaitez pas supprimer.

Vérifiez ce qui occupe votre espace de stockage: dans Paramètres> Stockage, vous verrez Stockage interne. Si vous appuyez dessus, vous obtiendrez une ventilation de ce qui prend de la place. Si vous avez inséré une carte microSD, vous pouvez également appuyer sur Carte SD pour voir ce qui remplit cette carte.

Déplacer les applications sur la carte SD: si vous avez une carte microSD en place, vous pouvez facilement y déplacer des applications pour économiser de lespace sur le stockage interne. Allez dans Paramètres> Stockage et vous trouverez loption.

Alexa sert beaucoup de plaisir - le même système que celui que vous obtiendrez sur Amazon Echo, avec toutes les mêmes compétences.

Comment accéder à Alexa: Vous pouvez ouvrir lapplication Alexa en appuyant sur licône sur lécran daccueil, ou vous pouvez appuyer et maintenir le bouton daccueil et vous pouvez ensuite parler à Alexa.

Comment activer / désactiver Alexa mains libres: faites glisser le volet des paramètres rapides et des notifications vers le bas et vous verrez une icône pour Alexa mains libres. Appuyez dessus pour activer ou désactiver Alexa. Lorsquelle est activée, votre tablette répondra aux commandes «Alexa» tout le temps.

Restreindre laccès dAlexa: vous voudrez peut-être limiter certaines des choses auxquelles Alexa peut accéder. Dans Paramètres> Alexa, vous trouverez la possibilité de restreindre laccès dAlexa à Amazon Photos, aux bandes-annonces de films et aux vidéos Web. Vous pouvez également activer un filtre de recherche sécurisé pour les vidéos Web.

Désactiver les appels et les annonces Alexa: dans le même menu de paramètres ci-dessus, vous trouverez loption permettant de désactiver la «communication». Cela vous permettra de désactiver toutes les options de communication - Drop In, Alexa Calling, messagerie et annonces.

Contrôler les paramètres dAlexa: avec laccès à lapplication Alexa, vous pouvez contrôler tous les paramètres dAlexa. Ouvrez lapplication Alexa, ouvrez le menu en haut à gauche et appuyez sur les paramètres. Ici, vous pouvez contrôler tous les paramètres Alexa, applicables à tous les appareils - tablettes Fire, haut-parleurs Echo ou sur votre téléphone.

Contrôlez vos appareils domestiques intelligents: tous les appareils que vous avez configurés avec Alexa sont facilement accessibles sur votre tablette Fire. Sur les mises à jour logicielles récentes, une icône a été ajoutée à la tablette Fire dans le coin inférieur gauche. Appuyez dessus et un tableau de bord souvrira pour contrôler tous vos appareils connectés à Alexa.

Si vous possédez une Fire HD 8 ou Fire HD 10, elle propose le mode Show pour transformer votre tablette en Echo Show. Si vous utilisez le mode Afficher, vous voudrez activer le mains libres Alexa comme ci-dessus.

Comment activer le mode Afficher: Vous pouvez activer le mode Afficher en faisant glisser le volet Paramètres rapides vers le bas - vous verrez une bascule pour le mode Afficher en haut. Allume le.

Sélectionnez le contenu affiché en mode Afficher: vous pouvez personnaliser les écrans que vous obtiendrez en mode Afficher. Dirigez-vous vers Paramètres> Mode Afficher> Écran daccueil> Contenu daccueil et vous pouvez désactiver divers éléments - actions, recettes, sujets tendance, scores finaux, etc.

Sélectionnez les fonds décran et larrière-plan pour le mode Afficher: vous pouvez choisir un arrière-plan différent ou le personnaliser avec vos propres photos. Dirigez-vous vers Paramètres> Mode Afficher> Écran daccueil> Arrière-plan pour faire votre sélection.

En plus du mode Show, si vous possédez le Fire HD 8, il vaut la peine de se procurer la station de chargement sans fil pour compléter le package.

La tablette Fire peut prendre en charge plusieurs utilisateurs, en donnant à chacun son propre espace. Il soutiendra deux adultes et jusquà quatre enfants dans le cadre dun ménage Amazon.

Changer dutilisateur: pour changer dutilisateur, faites glisser le volet Paramètres rapides vers le bas et vous verrez une icône de personne. Appuyez dessus et il vous montrera les utilisateurs enregistrés. Appuyez sur le profil dutilisateur souhaité et vous basculerez vers cet utilisateur.

Ajouter une personne à votre tablette Fire: lorsque vous configurez une tablette Fire pour la première fois, vous aurez la possibilité de sélectionner qui utilisera une tablette, à partir de votre foyer Amazon. Vous pouvez sélectionner tous les utilisateurs concernés. Si vous lavez déjà configuré, dirigez-vous vers les profils utilisateur comme ci-dessus et appuyez sur Nouvel utilisateur. Vous serez ensuite invité à ajouter des utilisateurs de votre foyer.

Configurer un profil enfant: lors de lajout dun profil enfant, vous serez redirigé vers une page de paramètres enfant pour gérer le contenu. Vous pouvez sélectionner les paramètres qui sappliquent, puis sélectionner «Afficher le profil sur lécran de verrouillage» et cet enfant apparaîtra en tant quutilisateur. Vous pouvez activer ou désactiver un mot de passe pour les enfants.

Nous avons un guide dinstallation complet pour les enfants sur les tablettes Fire ici - car il y a beaucoup à considérer.

Écrit par Chris Hall. Édité par Cam Bunton.