(Pocket-lint) - Amazon a lancé son programme déchange au Royaume-Uni. Vous pouvez désormais obtenir des chèques-cadeaux Amazon et de largent sur de nouveaux appareils Amazon en échangeant vos anciens.

En échangeant un ancien Kindle, une tablette Fire, un appareil Fire TV ou Echo, vous pouvez obtenir une réduction de 25% sur le prix dun nouveau modèle de la même catégorie. De plus, vous recevrez une carte-cadeau Amazon, dont la valeur dépend du type et de létat de lappareil que vous échangez.

Par exemple, si vous souhaitez échanger contre un Amazon Echo Dot de 2e génération et quil est en parfait état de fonctionnement, vous obtiendrez une carte-cadeau de 5 £ et 25% de réduction sur nimporte quel haut-parleur intelligent Echo actuel.

Les frais de port pour envoyer votre ancien appareil à Amazon sont gratuits - il vous suffit dimprimer et de joindre une étiquette.

Rendez-vous simplement sur la page dédiée du programme Amazon Trade-In ici pour en savoir plus et choisir larticle que vous renvoyez.

Les clients peuvent également utiliser lapplication Amazon pour échanger des produits.

La gamme de produits éligibles comprend tous les Kindles du clavier Kindle de 3e génération et plus, les tablettes Fire de la 2e génération Kindle Fire HD 7 et plus, les appareils de diffusion en continu de la première génération Fire TV et les haut-parleurs Echo de lEcho original de première génération.

Écrit par Rik Henderson.