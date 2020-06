Un examen plus approfondi de la station de charge sans fil dAmazon pour le Fire HD 8

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Quand Amazon a annoncé la nouvelle tablette Fire HD 8, il a également ajouté le chargement sans fil à la gamme pour la première fois avec une version Plus de cette tablette.

Cela ajoute un attrait à la tablette, car il est pratique de charger - vous pouvez simplement le déposer sur la station daccueil - tout en profitant du mode Show intégré à la tablette et dAlexa.

Le Fire HD 8 Plus nest pas livré avec la station de charge sans fil, vous devez acheter cette station séparément. Il est fabriqué par Angreat spécifiquement pour la tablette Fire et cest une grande évolution au-delà de litération précédente, le Dock Mode Show.

Pour ceux qui ne sen souviennent pas, le Dock Mode Show vous a fait glisser votre tablette dans une pochette, qui a ensuite ajouté des points de contact de charge pour le dock changeant. Cela a fonctionné, mais cétait assez compliqué.

Passer à la recharge sans fil Qi est une solution beaucoup plus propre et la nouvelle station daccueil est également très agréable. Cest un corps en plastique plié assez important, ce qui signifie quil est stable, et a un revêtement en tissu assis sur le dessus, donc il est aussi esthétique. Cela signifie également que cela ne va pas rayer votre tablette, ne va pas accumuler de poussière ou dimpressions et, en général, cela a lair bien.

Langle est cependant fixe et vous ne pouvez pas le changer. Il se trouve que cest à peu près le même angle de vue que lEcho Show et il est important de vous assurer que vous avez les haut-parleurs sur le dessus de la tablette lorsque vous la déposez en place, sinon ils seront bloqués et étouffés - et il ny a pas de haut-parleur séparé sur ce stand.

La tablette peut être placée dans le dock en mode portrait ou paysage selon vos préférences.

Ce qui nest pas si bon, cest quil utilise la prise la moins chère. Il a un chargeur à broches à lancienne, tandis que le Fire HD 8 Plus utilise USB-C. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que lutilisation de lUSB-C sur le chargeur créerait une meilleure universalité et potentiellement moins de gaspillage.

Cest un chargeur standard Qi qui est important pour plusieurs raisons. Tout dabord, cela signifie que le Fire HD 8 Plus est également standard Qi. Cela signifie que vous pouvez lutiliser avec les chargeurs Qi existants que vous pourriez avoir. Nous lavons testé et cela fonctionne et cest pratique pour charger dans les lieux publics avec des chargeurs Qi ou pour charger sur des meubles de charge compatibles Qi, par exemple.

Cela suggère également quAmazon pourrait adopter Qi pour dautres appareils à lavenir, ce qui est généralement bon pour lécosystème de charge sans fil - nous espérons un Kindle standard Qi.

Cela signifie également que la station de charge sans fil chargera potentiellement dautres appareils que vous pourriez avoir. Bien sûr, il est conçu pour le Fire HD 8 Plus, donc la forme est adaptée à cet appareil et certains éléments ne conviennent tout simplement pas. Mais nous avons constaté que la station daccueil est idéalement conçue pour tenir un téléphone - ce qui signifie quelle chargera probablement de nombreux smartphones également.

Cela dépendra dans une certaine mesure de lemplacement des éléments de charge, mais nous avons laissé tomber le Xiaomi Mi 10 Pro dans la station daccueil et il sest parfaitement chargé - mais il ny a aucune garantie quil fonctionnera avec dautres appareils. Il est conçu avant tout pour le Fire HD 8 Plus.

Le mode Echo Show a été introduit il y a quelques années pour fournir un point de croisement entre la tablette Fire dAmazon et son écran intelligent Echo Show. En effet, cela signifie que la tablette Fire peut reproduire les fonctions de lEcho Show.

Lorsque vous déposez la tablette dans la station de charge sans fil, elle se lance automatiquement en mode Afficher. Vous obtiendrez un écran avec une horloge plus grande, des conseils pour les demandes Alexa ou des choses comme les rendez-vous du calendrier et les rappels. Cest, en fait, la même vue que vous obtenez sur lEcho Show.

Le Fire HD 8 Plus prend également en charge la commande vocale Alexa toujours activée, ce qui signifie que vous pouvez simplement parler à Alexa pour obtenir ces réponses. Dans la pratique, cest fondamentalement la même chose que dutiliser lEcho Show - bien que les haut-parleurs ne soient pas aussi puissants.

Si vous ne souhaitez pas ces fonctions, vous pouvez les désactiver. Vous pouvez désactiver le contrôle vocal Alexa et vous pouvez désactiver le mode Show si cela ne vous intéresse pas.

La station de charge sans fil pour le Fire HD 8 Plus fonctionne bien dans le cadre de la combinaison avec la nouvelle tablette Amazon. Le fait que vous deviez les acheter séparément va provoquer une pause de réflexion pour certains - et le prix du quai en dissuadera aussi certains.

Mais si vous pouvez les réunir, cest une solution pratique pour une tablette domestique. Vous avez lavantage dun Echo Show lorsquil est ancré, mais la possibilité de saisir la tablette pour une gamme complète de divertissement quand vous le souhaitez, sachant quelle sera complètement chargée.

