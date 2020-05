Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Walmart a lancé deux nouvelles tablettes Onn abordables aux États-Unis. Et les deux exécutent Android 10 et utilisent USB-C pour charger.

Comme la remarqué pour la première fois 9to5Google , la nouvelle Onn Tablet Pro est disponible dans les tailles 8 pouces et 10,1 pouces. Les deux modèles ont des lunettes massives et sont chargés dapplications Walmart, y compris Vudu et Sams Club. Mais bonne chance pour trouver une meilleure tablette Android 10 à ce prix.

L Onn Tablet Pro 8 pouces coûte 99 $ et dispose dun écran LCD HD, de 32 Go de stockage, de 2 Go de RAM, dun processeur octa-core à 2,0 GHz et de caméras 5 mégapixels à lavant et à larrière. L Onn Tablet Pro 10,1 pouces coûte 129 $ et dispose dun écran 1080p, de 3 Go de RAM et dune prise casque, ainsi que du même processeur, stockage et caméras que le modèle 8 pouces. Ajoutez-le, et ce ne sont pas des iPads.

Ils sont en fait conçus pour rivaliser avec les tablettes Amazon Fire. En parlant de cela, Amazon a récemment mis à jour la tablette Fire HD 8 avec un processeur plus rapide, plus de RAM, une charge USB-C et un prix de départ de 89,99 $. La gamme de tablettes Onn de Walmart commence à 64 $, avec lOnn 8 pouces 2019.

