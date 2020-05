Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a renouvelé sa gamme de tablettes avec un "tout nouveau" Fire HD 8, un Fire HD 8 Plus et une nouvelle version de la Fire HD 8 Kids Edition, avec le service Fire for Kids de la société qui fournit un contenu approprié pour les enfants.

Le Fire HD 8 régulier, avec son préfixe "tout nouveau", est livré avec un écran HD 1280 x 800 de 8 pouces et possède un processeur plus rapide par rapport à son prédécesseur. Son processeur quadricœur à 2,0 GHz serait 30% plus rapide. Il y a aussi 2 Go de RAM à bord.

Lespace de stockage a également été amélioré, avec des options de 32 Go et 64 Go, ainsi que la prise en charge jusquà 1 To de plus grâce à lextension de la carte microSD.

La durée de vie de la batterie est plus longue, avec jusquà 12 heures d "utilisation mixte" revendiquées par Amazon . Et il y a maintenant un mode de jeu sur la tablette, qui désactive les notifications et optimise principalement les processus de la tablette pour les jeux.

Il est disponible en pré-commande dès maintenant dans les couleurs blanc, noir, bleu crépuscule ou prune, au prix de 89,99 £ / 89,99 $.

Alternativement, pour seulement 20 £ de plus, lAmazon Fire HD 8 Plus augmente la RAM à 3 Go, donc peut effectuer plusieurs tâches un peu plus efficacement et plus rapidement, ajoute une charge sans fil et un adaptateur 9 W qui peut recharger lappareil en moins de quatre heures, et comprend trois mois de Kindle Unlimited gratuitement. Cela vaut 7,99 £ par mois en soi.

La Fire HD 8 Plus est également disponible en pré-commande dès maintenant dans les couleurs bleu crépuscule, noir anthracite, blanc grès ou prune, à partir de 109,99 £ / 109,99 $.

Une station de charge sans fil Made for Amazon en option est également disponible pour 39,99 £.

Le dernier ajout est le "tout nouveau" Fire HD 8 Kids Edition, qui dispose de 32 Go de stockage (avec prise en charge des cartes microSD jusquà 1 To) et de toutes les autres fonctionnalités du Fire HD 8 standard.

Cependant, il ajoute le service Fire for Kids susmentionné, donnant accès à des tonnes de livres, dapplications, de jeux, etc. adaptés à lâge, le tout sans acheter dans lapplication. Cela dure un an avant de devenir un service payant à 1,99 £ par mois pour les membres Prime (3,99 £ par mois pour les non-Prime).

Vous obtenez également un étui adapté aux enfants avec support réglable, en bleu, rose ou violet.

Il est également disponible en pré-commande aujourdhui, au prix de 139,99 £ / 139,99 $.

Les trois tablettes seront expédiées à partir du 3 juin.