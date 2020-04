La tablette Amazon Fire est le moyen le moins cher de zoomer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Zoom a connu un boom massif, car beaucoup cherchent à rester en contact avec leurs amis et leur famille, à se divertir avec des quiz Zoom ou à participer à des cours à distance - en plus de toutes les utilisations professionnelles pour lesquelles le système a été conçu.

Zoom est largement disponible sur la plupart des plates-formes - Mac, PC, iOS, Android - mais il est également disponible sur les tablettes Amazon Fire. Cest probablement le moyen le moins cher de vous lancer dans le jeu Zoom si vous ne disposez pas dun appareil qui le fera déjà fonctionner.

Le zoom sur la tablette Fire est le même que le zoom sur dautres appareils mobiles, mais lavantage ici est quil sagit dun écran plus grand, de sorte que vous pouvez vous libérer de votre téléphone et passer à quelque chose de plus grand. Ou, si vous souhaitez rester en contact avec des proches qui nont pas de téléphone, une tablette Fire est un excellent moyen de le faire.

Pour la meilleure expérience, la Fire HD 10 est la plus grande des tablettes, vous offrant un peu plus despace décran grâce à son écran de 10,1 pouces. Il dispose également de haut-parleurs stéréo, vous offrant ainsi un meilleur son que certains petits appareils.

Le Fire HD 8 offre une configuration similaire avec de superbes haut-parleurs, mais est un peu plus petit et un peu plus abordable, si vous en trouvez un. Cest toujours une excellente tablette, mais quand il sagit de passer des appels Zoom, vous voudrez probablement opter pour le plus grand.

Pour les moins chers, le Fire 7 vous donnera également accès au Zoom, mais les enceintes ne sont pas si bonnes. Cest acceptable, cependant, car vous pouvez toujours brancher des écouteurs si vous le souhaitez et vous pouvez obtenir cette tablette pour de largent stupide.

Pour profiter au maximum de lexpérience, vous voudrez peut-être également regarder un étui ou un support afin de ne pas avoir à tenir la tablette tout le temps. Il y a des charges disponibles, assurez-vous den obtenir une qui correspond au modèle de tablette que vous avez.

Si vous utilisez Zoom, une chose à surveiller est la version du logiciel que vous utilisez. LAmazon Appstore peut parfois être un peu en retard sur les autres versions du logiciel et au moment de la rédaction, il utilise une version plus ancienne que celle disponible sur Android et Mac. Assurez-vous que vous utilisez des mesures de sécurité normales et assurez-vous d utiliser un mot de passe pour toutes les réunions que vous prévoyez dorganiser.

Pour obtenir Zoom sur une tablette Fire, tout ce que vous avez à faire est de rechercher Zoom dans lAmazon Appstore. Vous trouverez licône sur lécran daccueil de la tablette et cest ensuite un téléchargement rapide. Vous pourrez ensuite vous connecter comme vous le feriez sur dautres appareils, ou simplement saisir les détails de la réunion pour rejoindre une réunion que quelquun dautre organise.

Bien sûr, une tablette Fire est bien plus quun simple zoom - elle vous permettra également dutiliser Alexa Calling, de regarder des services comme Amazon Video, Disney + ou Netflix et bien plus encore.