Économisez 40 $ sur la tablette Amazon Fire 7 Kids Edition aujourdhui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon propose à nouveau une remise sur ses propres tablettes Fire. Aux États-Unis, il existe actuellement une remise sur la Fire 7 Kids Edition.

Ces tablettes sont des éléments de kit robustes et bien construits conçus pour donner aux enfants accès à un contenu approprié pour apprendre, jouer et plus encore.

Pour une courte période, ils sont réduits à seulement 59,99 $ - une économie de 40 $ sur le prix demandé habituel et une bonne affaire. Si vous avez plus dun enfant dans la maison, vous pouvez également en prendre deux et doubler les économies jusquà 80 $ .

Avec lachat de la tablette Fire 7 Kids Edition, vous obtenez non seulement une tablette robuste conçue pour résister aux abus, mais une tablette intelligente qui restreint laccès aux choses que les enfants devraient regarder en fonction de leur âge.

Vous bénéficiez également dun an daccès à Amazon FreeTime Unlimited avec accès à 20 000 applications, jeux, livres, vidéos, livres audio et plus gratuitement. Il y a aussi le bonus de tranquillité desprit avec une garantie de deux ans qui vous permet de le retourner pour un remplacement, quoi quil arrive.

Amusez vos enfants pendant que nous luttons tous contre la pandémie de coronavirus. Vous pouvez également définir des objectifs pédagogiques, des limites de temps et filtrer le contenu pour vous assurer quil est adapté à lâge.