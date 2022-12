Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les enfants adorent les tablettes. Ils aiment les jeux interactifs, ils aiment avoir accès à des vidéos à regarder et ils aiment toutes les applications. Le problème, c'est que la plupart des adultes disposent d'une tablette pour eux-mêmes, ce qui signifie que vous n'êtes qu'à quelques clics de contenus ou de tentations d'achat que vous ne voulez pas mettre entre les mains de votre enfant.

L'une des meilleures tablettes pour enfants est l'Amazon Fire, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, le prix, deuxièmement, Amazon a fait beaucoup d'efforts pour fournir aux parents des contrôles pour s'assurer que la Fire est un endroit sûr pour les enfants.

Quelle tablette Fire devrais-je acheter ?

Une fois que vous avez accepté que les enfants n'ont pas besoin de la technologie la plus récente et la plus puissante, il y a peu de choix à faire. Amazon vend différentes versions de sa tablette Fire et nous recommandons vivement le modèle de base Fire 7, car il est idéal pour les jeunes enfants.

Tous les modèles Amazon Fire fonctionnent sur la même interface utilisateur et offrent les mêmes fonctionnalités logicielles, y compris tous les contrôles dont vous avez besoin pour assurer la sécurité de vos enfants. C'est un avantage par rapport à une tablette Android ordinaire, qui n'en a pas (bien que Google Family Link ait une certaine utilité), et elle est nettement moins chère qu'un iPad d'Apple, bien que si vous avez acheté beaucoup de contenu iTunes ou si vous avez des applications spécifiques à iOS en tête, cela pourrait être un obstacle à vos choix.

Amazon Fire

La tablette ordinaire Amazon Fire 7 est une tablette de 7 pouces, animée par un processeur à quatre cœurs et offrant le Wi-Fi, le Bluetooth et un emplacement pour carte microSD pour l'extension de la mémoire. Elle est fabriquée en plastique, mais si vous l'achetez pour un enfant, vous aurez besoin d'un étui pour assurer une protection complète.

L'Amazon Fire est proposé avec des options de stockage de 16 ou 32 Go, et avec ou sans "offres spéciales". Les offres spéciales sont synonymes de publicité sur l'écran de verrouillage et si vous voulez vraiment protéger vos enfants, optez pour l'option sans offres spéciales, qui coûte 10 £/15 $ de plus. Si vous voulez plus d'espace de stockage, c'est également 10 £/20 $ de plus - il est donc probablement préférable d'utiliser une carte microSD.

Vous voudrez également le mettre dans un étui. Il existe de nombreuses options sur Amazon.

Amazon Fire Kids

Cependant, il y a un modèle spécial pour les enfants et c'est une tablette Amazon Fire qui est livrée dans une housse en mousse. Les spécifications sont les mêmes que celles de l'Amazon Fire ci-dessus, avec un espace de stockage de 16 Go et sans " offres spéciales ". La tablette elle-même vaut donc 59,99 $ et environ 5 $ pour la housse. Elle est également livrée avec une garantie de 2 ans sans problème si vous/ils la cassent.

Le gros avantage est que vous bénéficiez d'un abonnement gratuit d'un an à Amazon Kids+. Il s'agit d'un service d'abonnement qui donne accès à de nombreux contenus spécialement destinés aux enfants. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous, mais n'oubliez pas qu'à la fin de l'année, vous devrez payer ou perdre l'accès qu'il vous offre.

Il existe désormais deux versions pour enfants. La version normale est recommandée pour les 3-7 ans, tandis que la Fire 7 Kids Pro est destinée aux 6-12 ans. La version Pro est basée sur la Fire HD 8 ou la Fire HD 10 (il n'y a pas de version Pro de la Fire 7), mais la principale différence est que le design de l'étui est destiné aux enfants un peu plus âgés.

Comment configurer votre Amazon Fire pour les enfants

Passons maintenant aux détails. Lorsque vous achetez un produit Amazon, il doit être enregistré sur un compte Amazon. Amazon autorisant les ménages, il est préférable d'avoir l'appareil de l'enfant (Fire ou Kindle) sur votre compte, avec un profil enfant.

De cette façon, vous n'avez pas à créer un nouveau compte Amazon pour eux, vous n'avez pas à enregistrer une adresse e-mail ou à fournir des détails de paiement, et Amazon sait que l'utilisateur est un enfant et peut créer un espace spécifiquement pour eux sur la tablette Fire.

Les tablettes Amazon Fire - comme le Kindle - peuvent être divisées en deux zones. La première zone est l'interface complète avec toutes les commandes, à laquelle vous aurez accès en tant qu'adulte, avec accès à tout votre contenu. La seconde est Amazon Kids (anciennement Fire for Kids).

Comment configurer Amazon Kids

Amazon Kids est un espace sécurisé où vous pouvez contrôler tout le contenu, fixer des limites de temps et des objectifs quotidiens, désactiver le navigateur web, l'appareil photo et la galerie, etc.

Comme nous l'avons dit plus haut, vous devez vous connecter à la tablette avec votre propre compte Amazon. Cela vous permet d'enregistrer l'appareil et de contrôler la tablette via le tableau de bord parental d'Amazon. Cela signifie qu'une fois la tablette configurée, vous pouvez la contrôler depuis un autre appareil.

Voici ce que vous devez faire sur la tablette :

Une fois que vous avez enregistré votre tablette, cliquez sur l'icône Amazon Kids sur l'écran d'accueil. Vous serez invité à définir un mot de passe si vous n'en avez pas déjà un. Vous verrez les profils d'enfant disponibles dans Amazon Kids à partir de votre foyer, ou vous pouvez configurer un nouveau profil d'enfant. Appuyez sur "Continuer" lorsque vous avez terminé. Vous accédez à une page qui vous permet de contrôler la navigation filtrée, les téléchargements et les achats, les annonces et les appels - vous pouvez désactiver tous ces éléments. Vous pouvez également utiliser les curseurs situés en haut de la page pour sélectionner un accès limité, modéré ou complet. Il vous sera ensuite demandé d'indiquer si vous autorisez les utilisateurs de votre enfant à voir et à demander des contenus qui pourraient ne pas correspondre à leur âge, notamment Netflix, Disney+ et d'autres applications de streaming. Vous pourrez ensuite sélectionner des applications populaires pour enfants à installer afin que votre enfant dispose d'un certain contenu. Vous pouvez ensuite confirmer l'adresse électronique que vous souhaitez utiliser pour les notifications, par exemple si votre enfant demande une application à laquelle il n'a pas accès.

Une fois que vous avez franchi ces étapes initiales, tout est configuré pour un utilisateur enfant - mais Amazon Kids n'est pas encore lancé. Vous arriverez sur un écran montrant les profils d'enfants disponibles. Tapez sur un enfant et vous accédez à Amazon Kids pour cet enfant.

Vous avez ensuite la possibilité d'appuyer sur le bouton des paramètres et d'accéder à tous les paramètres disponibles. Cela comprend la suppression de l'accès à la caméra, la fixation de limites de temps et d'objectifs quotidiens, la modification du filtre d'âge auquel ils ont accès et une gestion plus granulaire des sites Web accessibles, ou l'ajout de contenu auquel vous souhaitez qu'ils aient accès et qui n'est pas inclus dans la sélection normale proposée par Amazon Kids.

Amazon Kids étant conçu pour les enfants, il s'agit d'un endroit sûr et immédiatement reconnaissable. Le changement de design permet de voir en un coup d'œil qu'ils sont dans la bonne zone.

Pour quitter Amazon Kids, ils peuvent choisir de quitter un profil, ce qui ramène à l'écran de verrouillage avec toutes les icônes de profil d'utilisateur. C'est pourquoi il est essentiel que vous ayez un mot de passe pour tous les comptes d'adultes, afin d'éviter qu'ils n'entrent ensuite dans votre espace et n'obtiennent à nouveau un accès complet.

Ajouter des applications et du contenu à Amazon Kids

L'une des choses que vous devrez faire dans l'application Amazon Kids ordinaire est de désigner le contenu auquel vos enfants auront accès. Cela vous permet d'effectuer un contrôle complet, puisque vous serez responsable de l'autorisation d'accès aux différents jeux et applications - à moins d'utiliser Amazon Kids+, ce dont nous parlerons dans un instant.

Il est assez facile d'ajouter du contenu, mais vous devez suivre les étapes suivantes :

Dans le profil adulte, allez sur Amazon Apps et trouvez l'application ou le jeu que vous voulez, téléchargez-le et installez-le. Ouvrez l'application Amazon Kids, puis ouvrez les paramètres de l'enfant auquel vous voulez ajouter du contenu. Appuyez sur "Ajouter du contenu" et vous aurez la possibilité de partager du contenu sur votre tablette, d'ajouter des sites Web ou d'ajouter des vidéos du Web. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez ajouter. S'il s'agit d'un contenu que vous possédez, vous pouvez choisir des applications, des livres, Audible ; s'il s'agit de sites Web, vous pouvez ajouter l'URL ; les vidéos vous amènent à YouTube, où vous pouvez sélectionner les vidéos dont vous souhaitez autoriser l'accès. Connectez-vous à nouveau au profil de l'enfant pour accéder à l'application ou au contenu.

Cette disposition vous donne toute latitude pour ajouter des éléments auxquels vous souhaitez que votre enfant ait accès. Bien qu'Amazon Kids ait un certain accès au contenu inclus, divisé en thèmes ou en personnages, il est probable que vous ayez certains contenus auxquels vous souhaitez que votre enfant ait accès, en particulier lorsqu'il grandit. Vous pouvez donc décider de ce à quoi votre enfant a accès, au-delà des protections fournies par Amazon.

Notez que si vous installez quelque chose comme un service de streaming de films pour que votre enfant y ait accès, vous devrez être responsable du paramétrage de tout contrôle parental dans cette application elle-même.

La possibilité d'ajouter des sites Web ou des vidéos du Web vous permet de trouver des contenus qu'ils aiment particulièrement. Cela vous permettra d'ajouter, par exemple, un site Web éducatif ou YouTube auquel vous souhaitez qu'ils aient accès sans pour autant donner un accès libre à tout ce qui se trouve sur YouTube. Notez que vous devez effectuer ces opérations individuellement, ce qui peut prendre un certain temps.

Qu'est-ce que Amazon Kids+ ?

Amazon Kids+ est un label qu'Amazon applique à d'autres contenus sur abonnement. Ce service était auparavant appelé Fire for Kids Unlimited, ou FreeTime Unlimited aux États-Unis. Comme nous l'avons mentionné, ce service est fourni gratuitement pendant un an avec la tablette Fire Kids Edition, mais vous pouvez également vous y abonner séparément si vous préférez acheter la tablette standard.

Amazon a restructuré la tarification en juin 2022, de sorte qu'il y a un prix pour les abonnés Prime et un autre pour les abonnés non Prime. L'option pour un seul enfant a été supprimée et désormais tous les abonnés peuvent avoir jusqu'à quatre enfants en utilisant un abonnement. Il est possible de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel. Amazon propose également une version d'essai gratuite d'un mois, si vous souhaitez faire un essai.

Amazon Kids+ offre quelques avantages par rapport à l'offre Amazon Kids ordinaire qui est fournie avec toutes les tablettes Fire. Amazon sélectionne le contenu et le met à la disposition des enfants sur la tablette Fire, afin qu'ils aient accès à des livres, des applications, des vidéos et du contenu web adaptés à leur âge.

Cela ouvre l'éventail des contenus disponibles pour les enfants, leur permettant de faire des choix supplémentaires, comme accéder à plus de livres, sans intervention parentale. Contrairement au contenu que vous pouvez attribuer, Amazon vérifie que tous ces contenus sont appropriés. Vous conservez la possibilité d'ajouter d'autres contenus, comme ci-dessus, si vous le souhaitez.

Le contenu d'Amazon Kids+ est réparti en différentes tranches d'âge, que vous pouvez désigner dans le profil de l'enfant. Si vous avez des enfants plus âgés qui veulent plus de contenu, opter pour l'option illimitée est un bon moyen de savoir qu'ils ont accès au contenu sans avoir à demander constamment d'acheter ou d'accorder l'accès à plus de choses.

Pour savoir si vous pensez qu'Amazon Kids+ en vaut la peine, il vous faudra déterminer la quantité de contenu dont vos enfants ont besoin, le temps qu'ils passent à vous harceler et si vous pensez que l'abonnement compensera le montant que vous dépenserez pour acheter du contenu frais pour eux.

Il convient toutefois de noter que les livres que vous téléchargez via Amazon Kids+ n'apparaissent pas ensuite sur un Kindle lié au profil de l'enfant.

En résumé

De tous les appareils adaptés aux enfants, l'approche d'Amazon est l'une des plus complètes. Il existe une série d'options judicieuses pour le contrôle parental, allant de la fixation de limites de temps à des options permettant d'autoriser ou de fournir un contenu adapté à l'âge des enfants.

Mieux encore, le compte de votre enfant reste sous l'égide de votre foyer et vous gardez fermement le contrôle, que ce soit via sa propre tablette, votre tablette ou votre navigateur web.

Écrit par Chris Hall.