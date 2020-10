Dénormes économies sur les tablettes Amazon Fire alors que les ventes de Prime Day frappent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les remises Prime Day dAmazon battent maintenant leur plein, avec une gamme déconomies sur les propres appareils dAmazon.

Les tablettes Fire représentent certaines des tablettes les plus abordables que vous trouverez, Amazon les vendant pour une fraction du prix dun iPad, ce qui signifie quelles sont idéales pour les enfants de toutes tailles. Prime Day les ramène à des prix presque risibles.

Voici les prix aux États-Unis:

• Fire HD 10 maintenant à 89,99 £, était de 149,99 £ (économisez 60 £): Le Fire HD 10 a été mis à jour en 2019 pour le rendre plus puissant, avec un processeur plus rapide et un passage à lUSB-C pour une charge plus rapide. Il offre un superbe écran Full HD de 10 pouces, il est donc parfait pour regarder des films sur de longs vols avec sa batterie de 12 heures. Consultez cette offre ici.

• Fire HD 8 Plus maintenant £ 64,99, était £ 109,99 (économisez £ 45): Le Fire HD 8 Plus est un nouveau modèle, le même que le HD 8, mais avec lajout de la recharge sans fil pour plus de commodité. Cest une excellente tablette de taille moyenne, avec une multitude doptions de stockage et de couleurs. Voir cette offre ici.

• Fire HD 8 maintenant à 44,99 £, était de 89,99 £ (économisez 45 £): Le Fire HD 8 a une bonne taille daffichage et est disponible en options de stockage de 32 ou 64 Go. Il a beaucoup de puissance et de bons haut-parleurs, parfaits pour le divertissement en déplacement. Obtenez cette offre ici.

• Fire 7 maintenant 29,99 £, était de 49,99 £ (économisez 20 £): la tablette la moins chère dAmazon bénéficie dune réduction folle. Disponible en tailles 16 ou 32 Go, cette tablette de 7 pouces est idéale pour ceux qui ne veulent pas dépenser gros. Voir loffre ici.

Amazon propose également des réductions sur les tablettes Kids Edition pour le Black Friday, ce qui permet de réaliser des économies à tous les niveaux.

Écrit par Rik Henderson.