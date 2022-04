Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - E Ink a annoncé Gallery 3, sa technologie d'écran couleur e-paper de nouvelle génération qui alimentera les futurs e-readers. Il s'agit d'une mise à jour majeure dans le domaine des lecteurs électroniques. Voici tout ce que vous devez savoir.

L'Advanced Color E-Paper peut afficher plus de 50 000 couleurs.

Trois modes de couleur : Rapide (500 ms) ; Standard (750-1000 ms), Meilleur (1500 ms)

Densité de pixels de 300 ppi

La principale caractéristique de ce nouvel écran est l'Advanced Color E-Paper, qui peut afficher plus de 50 000 couleurs différentes grâce à un système d'encre à quatre particules (cyan, magenta, jaune et blanc) qui permet d'obtenir une gamme complète de couleurs pour chaque pixel. Le nouveau panneau E Ink Gallery 3 peut donc offrir trois modes de couleur, dont un "rapide" qui peut rafraîchir le panneau à 500 millisecondes. Les temps de mise à jour du noir et blanc sont également améliorés, la Gallery 3 passant désormais d'une page monochrome à l'autre en 350 millisecondes. La résolution est également meilleure, le Gallery 3 offrant une densité de pixels de 300 ppi, contre 150 ppi sur le modèle de panneau précédent.

Oui, le nouveau panneau e-paper est pliable et enroulable. Voir le tweet d'E-Ink ci-dessous :

E Ink Gallery 3 offre des temps de mise à jour plus rapides, une résolution améliorée, une nouvelle technologie de lumière frontale qui réduit la #bluelight, et plus encore ! Apprenez-en plus sur la prochaine génération de #ePaper couleur ici. https://t.co/wHsLekvyDA pic.twitter.com/kkAhpuRKob- E Ink (@EInk) April 25, 2022

La Gallery 3 d'E Ink prendra également en charge la saisie au stylo en noir et blanc. Avec un ajout de plusieurs autres couleurs et un temps de mise à jour de 30ms.

L'écran peut supporter à la fois WACOM et EMR

Oui, le panneau de nouvelle génération prend en charge la saisie au stylet à une vitesse de 30 millisecondes pour le noir et blanc, et certaines couleurs.

E Ink a équipé le panneau de sa nouvelle lampe frontale ComfortGaze, qui, selon la société, offre une "expérience visuelle sans danger pour la lumière bleue".

Enfin, le panneau peut fonctionner à des températures allant jusqu'à 122 degrés F.

Aucun appareil n'est encore équipé d'une dalle Gallery 3.

E Ink fera une démonstration de la Gallery 3 au Taipei Nangang Exhibition Center le 27 avril 2022.

E Ink fera une démonstration du Gallery 3 au California Panel Week le 10 mai 2022.

La dalle Gallery 3 d'E Ink étant une mise à jour majeure de l'espace papier électronique couleur, elle fera sans aucun doute son chemin vers les appareils grand public. Mais nous ne savons pas encore quand les e-readers et autres appareils seront lancés avec la Gallery 3. Pocket-lin vous tiendra au courant lorsque des sociétés telles qu'Amazon et Kobo prévoient de l'utiliser pour leurs lecteurs électroniques de prochaine génération.

Consultez l 'annonce d'E Ink sur Gallery 3 pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.