Le nouveau GlowLight 4 de Barnes and Noble est un e-reader Nook à 149 $

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Barnes and Noble a mis à jour sa gamme vieillissante de liseuses électroniques avec un nouveau modèle : le Nook GlowLight 4 .

Il fait suite au GlowLight 3, le dernier e-reader Nook, qui a fait ses débuts en 2017. Barnes et Noble ont cependant introduit une tablette conçue par Lenovo cette année .

Le Nook GlowLight 4 coûte 149 $ aux États-Unis, ce qui représente une augmentation de prix de 30 $ par rapport au GlowLight 3. Par rapport à son prédécesseur, il offre un design rafraîchi (avec des cadres plus minces), plus de stockage (de 8 Go à 32 Go), une batterie accrue (de 30 à 50 jours de réduction sur une seule charge) et la charge USB-C.

Sinon, cest très similaire à lancien modèle.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 1 Décembre 2021

Il contient un écran e-paper de 6 pouces 300 ppi avec un rétroéclairage intégré et une température de couleur réglable ainsi que des boutons physiques de changement de page.

Il manque notamment limperméabilisation. Son concurrent le plus direct, le nouveau modèle Paperwhite dAmazon , qui commence à 139 $, parvient à offrir une étanchéité ainsi quun écran plus grand. Même la gamme Libra de Kobo , qui a un prix de départ de 159 $, est imperméable et dispose dun écran plus grand.

Si le Nook GlowLight 4 vous intéresse toujours, il sera en vente sur le site de Barnes and Noble et en magasin à partir du 8 décembre 2021.

Les prix et la disponibilité au Royaume-Uni ne sont pas encore connus.