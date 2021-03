Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Barnes and Noble prévoit de mettre à jour sa gamme vieillissante de liseuses Nook, selon un nouveau rapport.

La société a déclaré à The Verge et à Engadget que de nouvelles unités arriveront dans les magasins au printemps 2021, avec une tablette encore à annoncer quelle prévoit de faire ses débuts dès la semaine prochaine (ou fin mars 2021). Ce sera «une nouvelle tablette Nook conçue avec Lenovo».

La dernière tablette Nook de Barnes and Noble est la Nook de 10,1 pouces alimentée par Android qui a coûté 129 $ lors de son lancement, bien quelle ne soit pas disponible à lachat depuis lété dernier. En fait, dautres liseuses électroniques de Barnes and Noble, y compris Nook GlowLight 3 et GlowLight Plus, sont toutes répertoriées comme complètement épuisées en ligne. Cependant, certains magasins de détail répertorient toujours les stocks disponibles en magasin.

Cela a amené certains fans de Nook à se demander si Barnes et Noble prévoyaient darrêter la ligne. Mais, apparemment, les problèmes de stock sont tous dus à des ventes «exceptionnellement fortes» au cours de lannée écoulée, ou du moins cest ce que Susan McCulloch, directeur principal des opérations de Barnes and Noble pour Nook, a déclaré à The Verge. «En ce qui concerne les problèmes, bien sûr, cest une question douce-amère pour un détaillant», a-t-elle déclaré.

Gardez à lesprit le GlowLight 3 sorti en 2017. Le Plus a deux ans .

Écrit par Maggie Tillman.