(Pocket-lint) - E Ink Corporation, la société qui fabrique la technologie e-ink utilisée dans de nombreux écrans de liseuses électroniques, a présenté la dernière expérience de son laboratoire de R&D: un écran e-ink pliable avec la technologie Wacom intégrée.

GoodEReader.com a partagé une vidéo montrant un prototype "ebook" pliable développé par E Ink. Il joue avec ces appareils depuis un certain temps , avec sa dernière mise à profit de Wacom afin que les utilisateurs puissent prendre des notes, annoter ou surligner avec un stylet. Un modèle antérieur a fait ses débuts il y a quelques mois, mais cette dernière édition ajoute une charnière plus robuste, cinq boutons sur le bord droit de lappareil, deux barres lumineuses en haut de lécran, ainsi que la technologie Wacom intégrée.

Puisquil sagit dun prototype de matériel, il nest pas encore prêt pour la production commerciale. On ne sait pas non plus si Wacom lui-même envisage de publier un tel appareil pliable, ou peut-être E Ink le fera, bien que nous soupçonnions quE Ink crée simplement un appareil de référence ici afin que dautres OEM, tels que Wacom, puissent voir les avantages de le- pliable. écrans à encre.

Les smartphones pliables et les appareils de la taille dune tablette avec écran tactile sont très intéressants pour le moment, il est donc logique que les lecteurs électroniques pliables soient les prochains. Imaginez, par exemple, la capacité de lire et décrire sur un morceau de kit qui nagresse pas vos yeux avec une lumière bleue brillante toute la journée. Inscrivez-nous.

Écrit par Maggie Tillman.