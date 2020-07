Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Microsoft a considérablement retardé la sortie de Windows 10X et des appareils à double écran destinés à exécuter le système dexploitation.

Mary Jo Foley de ZDNet , qui a un excellent bilan en matière de fuite de tout ce qui concerne Microsoft, a affirmé que Windows 10X pourrait ne pas arriver avant lannée prochaine.

Gardez à lesprit que Microsoft a annoncé en mai quil faudrait plus de temps pendant la pandémie pour développer Windows 10X afin quil puisse également fonctionner sur des appareils à écran unique, et maintenant, par conséquent, Windows 10X ne sera pas lancé plus tard cette année comme à lorigine. prévu. Les premiers appareils à écran unique exécutant Windows 10X à la fois pour lenseignement et les entreprises devraient maintenant faire leurs débuts au printemps prochain. Les appareils à double écran exécutant Windows 10X suivront en 2022.

Nous avons un premier aperçu de Surface Neo ici. Il est censé être le premier appareil à double écran à exécuter le logiciel, il a donc probablement été repoussé à 2022 également.

The Verge a déclaré séparément que Microsoft rencontrait des problèmes pour que les applications Win32 fonctionnent correctement sur Windows 10X. Divers problèmes de compatibilité auraient entraîné ce retard de lancement. Windows 10X, une variante à venir de Windows 10, est censé résoudre les problèmes de base avec le système dexploitation principal, y compris la possibilité dutiliser de manière transparente nimporte quelle application sur des écrans séparés, tout en étant suffisamment efficace pour économiser la batterie des appareils mobiles.

Microsoft a proposé cette version simplifiée et modulaire de Windows afin de fournir à ses utilisateurs un plus grand degré de contrôle sur les appareils pliables.

