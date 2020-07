Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Rakuten Kobo a introduit un nouveau lecteur de livre électronique destiné à prendre le Kindle Paperwhite dans les enjeux budgétaires, mais avec une partie de la technologie haut de gamme entassée dans sa taille compacte.

Au prix de 89,99 £ au Royaume-Uni, 129,99 $ aux États-Unis, le Kobo Nia a un écran tactile anti-éblouissant Carta E Ink de 6 pouces et un système déclairage uniforme ComfortLight.

La résolution daffichage est de 1024 x 768 (212 ppp), tandis que le lecteur entier ne pèse que 172 g.

Sa taille de stockage de 8 Go est suffisante pour contenir jusquà 6 000 livres, qui peuvent être achetés à la librairie intégrée. Et, il est également compatible avec plusieurs formats de livres électroniques, y compris EPUB, MOBI et PDF, ainsi que CBZ et CBR pour les bandes dessinées.

Contrairement à Kindles, les livres peuvent être facilement téléchargés sur les lecteurs Kobo - le Nia inclus - tandis quil est également livré avec le support dOverDrive, qui permet aux utilisateurs de charger des livres à partir de bibliothèques au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans de nombreux autres pays du monde. Les propriétaires nont besoin que dune carte de bibliothèque en cours.

Il y a une batterie de 1000 mAh à bord, ce qui permet au lecteur de durer des semaines avant de devoir être rechargé.

Le Kobo Nia est disponible en pré-commande maintenant, la livraison débutant le 21 juillet. Vous le trouverez sur kobo.com et dans les principaux détaillants. Un étui SleepCover en option est également disponible en coloris citron (jaune), aqua (bleu clair) et noir.