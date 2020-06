Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Amazon a annoncé deux nouvelles couleurs pour son Kindle Paperwhite . Les deux options supplémentaires - Sauge et Prune - sassocient au noir et au bleu crépuscule, offrant un total de quatre couleurs pour le dispositif de lecture étanche.

Le Kindle Paperwhite a un écran de 6 pouces avec une résolution de 300ppi, conçu pour offrir un texte de qualité imprimée, tandis que l indice détanchéité IPX8 permet de lire à la piscine, à la plage ou dans le bain.

Il y a une lumière réglable intégrée composée de cinq LED pour lire à lintérieur ou à lextérieur, de jour comme de nuit, et vous avez le choix entre 8 Go de stockage ou 32 Go, contenant des milliers de livres. Le modèle 32 Go est également disponible en Wi-Fi uniquement ou en Wi-Fi et 4G gratuit.

Le Kindle Paperwhite est le modèle intermédiaire de la gamme Kindle , avec le Kindle Oasis complet et plus cher au-dessus et le Kindle standard disponible à un prix moins cher et moins de fonctionnalités en dessous. Le Kindle standard est disponible en options noir et blanc, tandis que le Kindle Oasis est disponible en options or et graphite.

Chargeant en environ trois heures, le Kindle Paperwhite offre environ six semaines dautonomie de batterie, sur la base dune demi-heure de lecture par jour. Il est mince de 8,2 mm et pèse 182 g pour le modèle Wi-Fi uniquement.

Vous pouvez lire notre fonctionnalité de comparaison Kindle pour vous aider à déterminer le Kindle qui vous convient, mais si vous recherchez un peu de couleur, le Kindle Paperwhite est celui que vous voudrez. Les couleurs Sage et Plum sont disponibles dès maintenant sur Amazon, aux côtés des options Black et Twilight Blue.

