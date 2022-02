Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La gamme Galaxy S21 de Samsung - composée du S21 standard, du S21+ et du S21 Ultra - a été dévoilée en janvier 2021, ce qui signifie que ses successeurs devraient être dévoilés prochainement, début février.

Il y a beaucoup de rumeurs autour de la gamme S22, qui devrait être les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Nous avons couvert les deux anciens modèles dans une fonctionnalité distincte , mais nous nous concentrons ici sur tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le modèle Ultra haut de gamme.

9 février 2022

A partir de 1249 €

Samsung a confirmé que le prochain Galaxy Unpacked pour la série Galaxy S22 aura lieu le 9 février 2022. Le Samsung Galaxy S21 Ultra a été dévoilé en janvier 2021, bien que ce soit plus tôt que le calendrier habituel de la société pour le lancement de sa série Galaxy S. Avant 2021, la gamme a été dévoilée en février et mise à disposition en mars.

Bien que non confirmée, la date de mise en vente de la série S22 serait le 21 février, les magasins devant recevoir les combinés à partir du 24 février - avant le coup d'envoi du Mobile World Congress 2022 .

En termes de prix, le Galaxy S21 Ultra a commencé à 1149 £ au Royaume-Uni et 1199 $ aux États-Unis. Il est probable que le successeur respectif du S22 Ultra restera dans un stade similaire, mais il est trop tôt pour le dire pour le moment. Les rumeurs prétendent qu'il commencera à 1249 €, le modèle haut de gamme coûtant 1449 €.

Boîtier de caméra proéminent

Stylet S intégré

Caméra perforée

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S22 Ultra verra un changement de conception plus important en termes de boîtier de caméra arrière que les modèles S22 standard par rapport à leurs prédécesseurs.

MySmartPrice

Les rendus qui fuient suggèrent que le S22 Ultra offrira un boîtier d'appareil photo assez proéminent avec trois objectifs et un flash dans un carré, avec un quatrième objectif assis en dessous, ce qui donne un look inhabituel. Il y a également eu des fuites d'images réelles suggérant que le S22 Ultra n'aura pas du tout de boîtier de caméra séparé, avec juste des objectifs de caméra surélevés à l'arrière et des rendus du célèbre leaker Evan Blass le suggèrent également, ce qui le rend d'autant plus probable.

Il y a également eu la suggestion d'un stylet S Pen intégré - avec les images réelles et les rendus de presse qui ont fui à l'appui - qui, on pense, ne sera pas une caractéristique des modèles S22 et S22 Plus standard.

Nous nous attendons à un combiné haut de gamme dans le S22 Ultra, avec un arrière en verre, et des rendus qui fuient suggèrent une caméra perforée au centre du haut de l'écran, plutôt qu'une caméra sous-écran comme les offres du Galaxy Z Fold 3 . Une étanchéité est à prévoir, tout comme la recharge USB Type-C.

6,81 pouces, résolution Quad HD+

Taux de rafraîchissement variable de 120 Hz

Des lunettes plus fines ?

Le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d'un écran de 6,8 pouces. Les rumeurs suggèrent que Samsung pourrait réduire la taille de ses écrans dans la gamme S22, il n'est donc pas clair actuellement quelle taille d'écran le S22 Ultra peut offrir. Il y a aussi des revendications de lunettes plus minces et de coins plus arrondis.

Nous nous attendons à ce que le S22 Ultra continue d'offrir une résolution plus élevée et un écran à bords incurvés, que les panneaux plus plats des S22 et S22+ standard, bien que ce soit une spéculation pour le moment.

La prise en charge du HDR et un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz sont attendus sur le S22 Ultra, tout comme les offres S21 Ultra.

Chipsets Qualcomm Snapdragon et Exynos de nouvelle génération

Au moins 12 Go de RAM

Pas de chargeur dans la boîte

Pour le moment, on ne sait pas ce que le Samsung Galaxy S22 Ultra offrira en termes de matériel, bien qu'il soit susceptible d'avoir le prochain processeur phare Qualcomm Snapdragon à bord - le 8 Gen 1 - ou le chipset Exynos 2200 de nouvelle génération avec AMD, selon la région. Tous les combinés S22 seront compatibles 5G en fonction de leur utilisation de ces plateformes.

En termes d'autres spécifications, les rumeurs prétendent qu'il y aura trois modèles, un modèle de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, un modèle de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage et un modèle de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il a également été question d'une option de stockage de 1 To et la prise en charge de la microSD n'est pas attendue.

Nous nous attendons à ce que le S22 offre une prise en charge de la charge rapide (45 W selon les rumeurs) et de la charge sans fil rapide. Samsung a confirmé que le chargeur ne viendrait pas dans la boîte - une décision prise par Apple pour sa série iPhone 12 et poursuivie pour la série iPhone 13 - avec seulement le câble inclus.

Les rumeurs prétendent que le Galaxy S22 Ultra aura une batterie de 5000 mAh - tout comme le S21 Ultra - ce qui en fait la plus grande capacité de la série.

Capteur 200MP rumeur, 108MP plus probable

Configuration similaire à S21 Ultra

Nous savons que Samsung travaille sur un capteur d'appareil photo de 200 mégapixels, l'ISOCELL HP1, qui, selon la rumeur, pourrait apparaître pour la première fois dans le Galaxy S22 Ultra. Cependant, il semble maintenant plus probable qu'il s'agira plutôt d'un capteur amélioré de 108 mégapixels.

D'autres rumeurs suggèrent que Samsung envisage la technologie de décalage de capteur, comme les offres de la gamme iPhone 13 , et il y a eu des discussions sur un nouvel objectif périscope qui peut déplacer les objectifs librement entre un zoom 3x et 10x, également disponible sur le S22 Ultra.

On pense que le Galaxy S22 Ultra comportera une configuration de caméra arrière quadruple, composée de ce capteur principal de 108MP avec une ouverture f/1.8, d'un capteur ultra-large 12MP avec une ouverture f/2.2 et de deux téléobjectifs 10MP - un avec un f/ 4.9 ouverture et zoom 10x, l'autre avec ouverture f/2.4 et zoom 3x. Si c'est vrai, il semble qu'il n'y aura pas beaucoup de différence dans la configuration de l'appareil photo avec le Galaxy S21 Ultra, au-delà de ce capteur 108MP « amélioré » de toute façon.

On prétend que le S22 Ultra pourrait être livré avec un bouton dans l'application appareil photo qui améliorera les détails, la couleur et la luminosité à l'aide de l'IA. Il est également question d'une fonctionnalité appelée Nightography, suggérant que les pixels plus grands sur le capteur et la fréquence d'images automatique vous aideront à filmer des vidéos dans l'obscurité. Les caméras avant et arrière devraient également offrir des photos de portrait de nuit.

C'est tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Amazon Australia a répertorié la gamme Samsung Galaxy S22 avant sa révélation. Des images des appareils ont été publiées sur le site, ainsi que des détails sur les appareils, les prix et les dates de sortie.

Amazon

Lanzuk a publié quelques images du Galaxy S22 Ultra aux côtés de la tablette Tab S8 Ultra. L'emballage du Galaxy S22 Ultra a également fui.

Blog.Naver.com

Une multitude d'étuis Samsung officiels ont fui , montrant les options qui devraient être disponibles pour les nouveaux appareils.

TechInsider

MySmartPrice a publié un certain nombre d'images montrant ce qui semble être des images marketing de la gamme Galaxy S22. Les images ont été initialement publiées par Evan Blass, qui a un excellent bilan.

Samsung a confirmé que le prochain Galaxy Unpacked aura lieu le 9 février, tandis qu'Evan Blass a publié des rendus de presse des trois appareils avant de les retirer en raison d'un "rapport du détenteur des droits d'auteur".

MySmartPrice

Evan Blass a tweeté une image de l'invitation Galaxy Unpacked avec une date du 9 février 2022 et une heure de 15h00, bien que le fuseau horaire soit actuellement inconnu.

Ronald Quandt de WinFuture a suggéré des prix européens et des variantes de la gamme S22.

Celui qui a dit que la série S22 devait être moins chère, n'a pas pensé à Covid, aux pénuries de pièces et à l'inflation.



Prix officiels réels en EURO :

S22 8/128 Go = 849

S22 8/256 Go = 899

S22+ 8/128 Go = 1049

S22+ 8/256 Go = 1099

S22 Ultra 8/128 Go = 1249

S22 Ultra 12/256 Go = 1349

S22 Ultra 12/512 Go = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz – Roland Quandt (@rquandt) 22 janvier 2022

Le leaker Ishan Agarwal a affirmé que le Samsung Galaxy S22 Ultra serait disponible dans une option de stockage de 1 To, bien que cela puisse dépendre de la région.

Je peux confirmer qu'il y aura une variante Galaxy S22 Ultra avec 1 To de stockage, mais Samsung pourrait ne la publier que dans certaines régions. Les marchés européens importants l'obtiendront sûrement. https://t.co/QSaed40FPD – Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 15 janvier 2022

Le DDaily coréen confirme avec Samsung que Unpacked aura lieu le 8 février , avec des rumeurs selon lesquelles les combinés seraient en vente dès le 21 février.

Selon un rapport récent , Samsung Galaxy Unpacked pourrait avoir lieu le 8 février.

Le bailleur Evan Blass a partagé quelques rendus de presse du Samsung Galaxy S22 Ultra, soutenant les fuites précédentes en termes de conception.

Technizo Concept a créé des rendus pour LetsGoDigital du Samsung Galaxy S22 Ultra montrant l'appareil en noir, blanc, vert, rouge bordeaux et rosé / violet.

L'utilisateur de Twitter @ hypark22 a publié des images pratiques du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Leaker Ice Universe a affirmé que le Samsung Galaxy S22 Ultra pourrait être livré avec un bouton d'amélioration des détails de l'IA dans l'application appareil photo.

Dans le mode 108MP du S22 ultra, un nouveau bouton apparaît dans le coin inférieur droit de la page, qui est le bouton d'amélioration des détails de l'IA. Après l'avoir ouvert, vos photos ont plus de détails, de couleurs et de luminosité qu'un 108MP ordinaire. pic.twitter.com/QAhJTbUa36 – Univers de glace (@UniverseIce) 23 décembre 2021

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est apparu sur un site Web Geekbench (repéré par MySmartPrice) avec le numéro de modèle SM-S908B.

Jon Prosser a publié quelques images sur son compte Twitter révélant le Galaxy S22 Ultra dans la chair et une date de sortie.

Jon Prosser

Un autre tweet de @UniverseIce nous donne un aperçu de près du Samsung S22 Ultra. Le leaker dit que l'écran du S22 Ultra aura une courbure plus petite que celle du Note 20 Ultra et pourrait être plus similaire au Note 10+.

Le Note20 Ultra entièrement évolué, il s'appelle S22 Ultra pic.twitter.com/RkKYawREqK – Univers de glace (@UniverseIce) 2 novembre 2021

Selon un tweet de @UniverseIce sur Twitter, le système de caméra du S22 Ultra adoptera la même approche que le S21 Ultra, offrant un système de caméra quadruple avec deux objectifs zoom.

Appareil photo S22 Ultra

108mp Version améliorée du HM3 principal 1/1.33" 0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X nouveau sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X nouveau sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 – Univers de glace (@UniverseIce) 26 octobre 2021

Le smartphone phare de Samsung en 2022, le Samsung Galaxy S22 Ultra sera équipé d'un support de charge rapide de 45 W et d'une batterie de 5 000 mAh, selon les fuites d'Ice Universe .

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 minutes 70% – Univers de glace (@UniverseIce) 23 octobre 2021

Le journaliste technique Max Weinbach suggère que les prochains téléphones phares Samsung S22 comprendront à nouveau des modèles dotés à la fois de puces Qualcomm et Exynos.

oh ouais s22, s22 +, s22 ultra va avoir une version exynos 2200 et une version snapdragon 898



trouvé il y a quelques semaines – Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 octobre 2021

Leaker @OnLeaks a publié une série de rendus avec @digitindia montrant un premier aperçu de ce qui est dit au Samsung Galaxy S22 Ultra.

Sooo... Voici votre tout premier et premier regard sur le #Samsung #GalaxyS22Ultra et sa conception de boîtier de caméra arrière assez "unique" ! (vidéo 360° + superbes rendus 5K + dimensions)



Au nom de @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW – Steve H.McFly (@OnLeaks) 24 septembre 2021

Leaker Ice Universe a affirmé sur Twitter que le Galaxy S22 Ultra aura un S Pen passager clandestin.

GalaxyClub a signalé que la capacité de la batterie de la série Galaxy S22 sera inférieure à celle de la série Galaxy S21. Seul le Galaxy S22 Ultra resterait le même.

Leaker Ice Universe a affirmé sur Twitter que Samsung optera pour une caméra perforée plutôt qu'une caméra sous écran pour la gamme Galaxy S22.

Il peut être confirmé que la série Galaxy S22 utilise toujours Hole et utilise toujours la même conception de zone de caméra que le S21 – Univers de glace (@UniverseIce) 14 septembre 2021

Leaker Ice Universe a révélé quelques détails sur ce qui devait arriver à la gamme Samsung Galaxy S22 en termes de spécifications d'affichage, d'appareil photo et de batterie.

L'utilisateur de Twitter @MauriQHD a suggéré que Samsung réduise la taille des trois modèles de la famille Galaxy S22, par rapport à la série S21. Ce qui signifie : les S22, S22 Plus et S22 Ultra classiques auront tous des écrans plus petits que leurs prédécesseurs.

Leaker Ice Universe a révélé sur Weibo que les bras électromécaniques et semi-conducteurs de Samsung ont uni leurs forces sur une nouvelle solution de zoom continu qui pourrait être adoptée par le produit phare de l'année prochaine.

Il utilise une unité d'objectif périscope qui peut déplacer librement les objectifs entre le zoom 3X et 10X, augmentant considérablement les capacités de zoom optique.

Samsung travaillerait sur un appareil photo de 200 mégapixels qui pourrait venir sur le S22 Ultra.

Un adaptateur de charge rapide Samsung 65W est apparu sur la base de données indienne BIS qui fonctionne de la même manière que FCC ou TENAA. Le chargeur suggère que Samsung pourrait envisager d'offrir une charge rapide de 65 W aux futurs smartphones, comme le S22.

Sammobile a rapporté que ET News a affirmé que Samsung avait choisi de ne pas inclure de capteur ToF sur les modèles Galaxy S22.

Samsung espère intégrer la technologie de décalage de capteur dans ses prochains appareils photo pour smartphones, selon un rapport publié sur le site néerlandais Galaxy Club .

Des rapports circulent selon lesquels Samsung a été en pourparlers avec Olympus sur la possibilité de collaborer sur la technologie de l'appareil photo pour smartphone.

Dans un rapport de questions-réponses sur la page Mobile Press de Samsung, Samsung a confirmé qu'il n'inclurait pas de chargeurs dans la boîte pour les futurs appareils.

Leaker Ice Universe a affirmé sur Twitter que Samsung travaillait sur de nouveaux processeurs Exynos, y compris les 9855 et 9925 - ce dernier pouvant être avec le GPU AMD.

Écrit par Britta O'Boyle.