Smartphones à double, triple, quadruple et penta caméra : l'histoire jusqu'à nos jours

(Pocket-lint) - Avec de plus en plus de smartphones lancés avec un système de caméra multi-objectifs, nous examinons d'où tout cela vient et parcourons l'histoire des caméras pour smartphones à double, triple et (gasp) quadruple objectif.

Les doubles objectifs sur les smartphones ne sont pas nouveaux, avec un certain nombre de modèles offrant une gamme de fonctionnalités uniques utilisant cette configuration d'appareil photo dès 2011 dans des formats que vous reconnaîtrez - sans oublier le Samsung B710 offrant un double objectif en 2007 ! ( Merci pour ce conseil Leo. )

Obtenir un téléphone avec unseul objectif peut maintenant être une rareté, mais suivez-nous alors que nous vous expliquons les moments clés des systèmes de caméras multi-objectifs pour smartphones du passé et du présent...

En 2011, la 3D était une chose. Les fabricants de téléviseurs du monde alignaient des téléviseurs 3D , il y avait des films 3D en cours de production et on nous disait que la 3D était la prochaine grande chose (encore).

Pour les smartphones, c'était l'occasion d'innover. LeLG Optimus 3D a été annoncé en février 2011 et le HTC Evo 3D lancé sur Sprint en mars 2011.

Ces deux smartphones (et il y en avait d'autres) utilisaient deux objectifs pour leur permettre de prendre des vidéos 3D et des photos 3D. Ils utilisent la même technique que celle utilisée par les caméras 3D classiques, en utilisant ces doubles objectifs pour créer une impression de profondeur dans les images. Cela a été renforcé par un affichage 3D pour visualiser ces images, sans les lunettes.

Mais la 3D n'était qu'une phase passagère, et même si nous pouvions capturer la 3D, en fin de compte, ce n'était que le début de l'histoire des smartphones multi-objectifs modernes.

C'est le HTC One M8 qui a vraiment introduit les caméras à double objectif dans le monde et a vu HTC essayer de faire quelque chose de différent. Le HTC One M8 a été lancé en avril 2014 et utilisait deux capteurs de la même manière que les appareils photo des smartphones modernes.

Avec un capteur d'image principal UltraPixel de 4 mégapixels et un capteur secondaire de 2 mégapixels capturant des données supplémentaires, l'appareil photo à double objectif a été utilisé, comme la 3D, pour créer une impression de profondeur dans les photos . L'idée était que le deuxième objectif pouvait créer une carte de profondeur et l'intégrer à l'image finale.

Cela signifiait que vous pouviez créer des effets bokeh/flou d'arrière-plan, vous pouviez recentrer l'image d'un simple toucher et vous pouviez facilement manipuler les photos, en gardant le sujet net et en changeant les arrière-plans, même après avoir pris la photo.

Le One M8 était intelligent, mais l'appareil photo n'était pas si impressionnant. Les effets étaient plutôt fantaisistes et les avantages d'avoir une double caméra n'ont pas vraiment eu d'impact - même si le corps entièrement en métal l'a fait.

Il y a encore beaucoup d'appareils qui ont un deuxième objectif pour la "profondeur" et rien d'autre - mais cela est souvent considéré comme une méthode pour obtenir un flou d'arrière-plan sur les portraits.

HTC a peut-être commencé tout ce deuxième objectif , mais il avait environ 2 ans d'avance sur le reste du pack - et c'est 2016 qui a vraiment vu l'industrie changer.

Avancez de quelques années et LG a annoncé le LG G5 en février 2016 . Il y avait deux choses qui étaient intéressantes à ce sujet. Premièrement, il a tenté d'intégrer des accessoires modulaires - ce qui était un flop - et deuxièmement, LG l'a équipé de deux caméras, l'un des premiers téléphones à être lancé en 2016.

Il y avait un capteur principal de 16 mégapixels et un second capteur de 8 mégapixels. Plutôt que de combiner des informations pour créer des effets, le deuxième objectif était ultra grand-angle.

Avec un objectif à 135 degrés à l'arrière pour cet appareil photo de 8 mégapixels, le LG G5 pourrait prendre des photos grand angle avec un grand effet. Vous pouvez simplement passer d'un appareil photo à l'autre, parfait pour les endroits étroits ou les paysages - et la possibilité de créer quelque chose que vous ne pouvez pas faire avec un logiciel.

LG a ajouté le grand angle au V20 et aux modèles suivants des séries G et V, mais ce n'est qu'avec la triple caméra Huawei Mate 20 que nous avons vu de grands mouvements en grand angle d'autres fabricants. Tout a changé en 2019, car tout le monde a réalisé que le grand angle était une proposition créative.

En avril 2016, Huawei a lancé le P9 en partenariat avec Leica, avec deux caméras assises à l'arrière. Le principal argument de vente de Huawei n'était pas la détection de profondeur ou le grand angle, c'était le monochrome et c'était le début d'un travail influent sur les systèmes multi-caméras de Huawei.

Tirant parti des compétences monochromes classiques de Leica, le Huawei P9 présentait deux caméras à l'arrière , affirmant qu'un objectif capturait la couleur RVB et le second objectif capturait les détails monochromes. Cela a abouti à de superbes photos en noir et blanc, mais en travaillant ensemble, le P9 a tenté de combiner les informations des deux capteurs pour améliorer toutes vos photos - et d'une manière générale, tout semblait bien fonctionner.

Huawei a poursuivi cet arrangement jusqu'en 2018 avec le Huawei P20 , lancé aux côtés d'un autre appareil important : le Huawei P20 Pro .

Honor a utilisé le même système dans un certain nombre d'appareils - sans la marque Leica - en ajoutant un capteur monochrome sur le Honor 8 et les appareils suivants, jusqu'à ce que nous atteignions le Honor View 20 . Ce n'était pas seulement Huawei et Honor - Nokia a adopté le même système sur le Nokia 8 , mais avec des objectifs de marque Zeiss. OnePlus a également inclus un capteur monochrome sur le OnePlus 9 en 2021 - en partenariat avec Hasselblad - c'est donc toujours une tendance qui continue.

Alors que 2016 se poursuivait, l'un des grands lancements était l' Apple iPhone 7 Plus avec deux caméras à l'arrière, toutes deux de 12 mégapixels, mais offrant des distances focales différentes. Le premier appareil photo était un zoom de 23 mm, tandis que le deuxième appareil photo était de 56 mm et nous sommes entrés dans le domaine du téléobjectif sur les téléphones.

L'idée était de vous permettre de zoomer sans perdre autant de qualité, en passant à l'appareil photo 56 mm pour vous rapprocher, puis tout zoom numérique que vous faites commence alors à partir d'une position plus proche, de sorte que la perte de qualité sera atténuée. Apple voulait résoudre ce qu'il considérait comme un problème important avec la photographie sur smartphone et a proposé une solution qui correspondait au comportement de l'utilisateur.

Apple a également joué le jeu de HTC en proposant des effets bokeh grâce à une carte de profondeur tirée des deux objectifs.

Depuis le lancement de l'iPhone 7 Plus, Apple a continué à proposer un zoom sur ses téléphones et de nombreux autres ont également adopté un objectif zoom - en 2017, OnePlus l'a ajouté au OnePlus 5 et Samsung a lancé son premier téléphone à double caméra, le Remarque 8 , un système avec lequel il a continué depuis.

Lorsque le Huawei P20 Pro a été annoncé début 2018, tout a été versé dans l'appareil photo, avec un nouveau système de triple caméra . Cela a ajouté un zoom au système existant de capteurs RVB et monochromes, mais il se passait beaucoup plus avec l'IA - et la naissance d'un mode nuit impressionnant.

Le Huawei P20 Pro a été un grand succès, un appareil photo qui a justifié ses excès par des résultats et donné tort aux critiques. Il semblait tout faire.

Ce qui était un peu suspect, cependant, c'était l'évolution duHuawei Mate 20 plus tard en 2018. En utilisant à nouveau un système à trois caméras, Huawei l'a allumé, a laissé tomber le capteur monochrome en échangeant un objectif grand angle à la place, tournant ainsi le dos. les 2 années précédentes de commercialisation. Les résultats, cependant, ont donné très peu à se plaindre, ajoutant ce grand angle souhaitable avec apparemment aucun inconvénient de qualité pour perdre cet objectif monochrome - alors a-t-il jamais fait quelque chose ?

Samsung a également proposé un appareil photo à trois objectifs dans le Samsung Galaxy A7 en 2018, mais a opté pour un grand angle régulier et un tiers douteux pour les "informations de profondeur" et rien d'autre. Oppo a honoré le R17 Pro avec trois caméras, mais peut-être plus déroutant, a offert une caméra principale, une caméra de profondeur et une dernière caméra de temps de vol - l'un des premiers téléphones à pousser le temps de vol comme un autre capteur pour alimenter l'AR, la profondeur et autres applications.

Par la suite, trois caméras sont devenues courantes. L' iPhone 12 Pro 2020 offrait trois objectifs, le Samsung Galaxy S21 2021 a trois caméras et de nombreux appareils plus abordables ont également trois caméras. Il y a une grande différence de performances, avec de nombreux téléphones moins chers utilisant des caméras macro pour compenser les chiffres.

Samsung aime les "premières mondiales" et ayant perdu face à Huawei sur le front de la triple caméra et ayant été assez lent à adopter les systèmes à double caméra, le Samsung Galaxy A9 est sorti avec quatre caméras à l'arrière en 2018. Samsung a continué à proposer quatre caméras sur certains téléphones : le Galaxy A52 2021 par exemple.

Les quadruples caméras sont partout depuis le début de la décennie : dans le haut de gamme, vous avez la duplication des zooms pour vous offrir de meilleures performances, tandis que dans les appareils abordables, il y a souvent des caméras principales, larges, macro et de profondeur. Il semble que la valeur d'avoir "quad caméra" sur la fiche technique est plus importante que les performances réelles.

Mais dans le mélange de caméras multi-objectifs est venu un autre développement important en 2019.

En 2019, Huawei a lancé probablement le téléphone le plus remarquable qu'il ait jamais fabriqué. Bien qu'Oppo ait déjà montré un objectif périscope et que l' Asus Zenfone Zoom l'ait effectivement utilisé en 2015, c'est Huawei qui a frappé le grand coup, offrant un zoom sur le Huawei P30 Pro jusqu'alors incontesté. Offrant une capture à longue portée de meilleure qualité, il s'agissait certainement d'une percée, tout en poussant les compétences de prise de vue nocturne pour rivaliser avec celles présentées par Night Sight de Google fin 2018.

Le P30 Pro semblait tout faire et a jeté les bases des téléphones qui suivent désormais. Le zoom périscope a honoré l' Oppo Find X2 Pro en 2020, le Samsung Galaxy S20 Ultra et le Realme X3 SuperZoom . Cela continue d'être une fonctionnalité très souhaitée, Samsung réorganisant les caméras du S21 Ultra 2021 pour avoir deux zooms, un périscope et un régulier, dans le but d'améliorer la qualité du zoom. C'est une tendance haut de gamme qui est bloquée, même sur des téléphones comme le Pixel 6 Pro en 2021 .

Le Huawei P30 Pro peut s'en attribuer une grande partie, mais le P30 Pro a également été l'un des derniers téléphones Huawei à fonctionner avec Google Mobile Services . Bien que les téléphones Huawei plus récents offrent des capacités de caméra incroyables, ils se sont avérés moins populaires que le P30 Pro.

Nokia a pris une direction différente en 2019, en lançant le Nokia 9 PureView avec cinq objectifs à l'arrière. Contrairement à d'autres systèmes, ces objectifs n'étaient pas conçus avec des fonctions différentes - il n'y a pas de zoom, pas de grand angle. Au lieu de cela, les lentilles utilisent le système de Light poursuivant la qualité avant tout. L'idée était de capturer beaucoup plus de données à combiner en images.

C'est une excellente théorie, mais Nokia essayait de faire un travail avec beaucoup de données que ses rivaux - comme Google - faisaient avec l'IA. En fin de compte, l'IA et la croissance de la photographie informatique ont remporté cette course.

Le Nokia 9 PureView a été lancé sur du matériel obsolète - avec Nokia disant à l'époque qu'il était réglé pour le système de caméra et qu'ils ne voulaient pas changer cela. Les clients ne voulaient pas non plus l'acheter. Il n'a pas bien passé en revue - après la publication des premières critiques, Nokia a cessé de sortir le téléphone, nous n'avons donc jamais pu le tester dans la chair. C'était ambitieux, mais finalement, le marché a pris une direction différente - et nous attendons toujours de voir si Nokia lancera un autre produit phare haut de gamme pour remplacer le 9.

Le marché des smartphones s'est transformé en objectifs de qualité sur les téléphones haut de gamme et en objectifs indésirables sur les téléphones moins chers - chacun souhaitant plusieurs appareils photo à l'arrière de son téléphone.

Les choses ont un peu ralenti ces dernières années; depuis l'avènement de l'objectif périscope en 2019, nous avons constaté peu de progression significative, l'accent étant largement mis sur l'augmentation de la résolution, permettant la prise en charge de formats vidéo comme le 8K, mais la plupart des gains - stabilisation, meilleur zoom longue portée, modes nuit - tirant parti d'une IA plus puissante que les lentilles optiques.

En effet, lors de tout lancement de téléphone, vous en entendrez probablement plus sur la façon dont la puissante unité de traitement neuronal peut gérer les données de l'appareil photo que sur les éléments d'objectif ou d'autres matériels photographiques de base.

À la veille du lancement du Samsung Galaxy S22, nous nous attendons à ce que le S22 Ultra soit à peu près le même que l'année précédente ; nous attendons l'iPhone 14 plus tard dans l'année et la grande question sera de savoir si Apple intensifiera ses performances de zoom avec son nouveau téléphone, ou s'en tiendra à son système éprouvé introduit sur l'iPhone 11 Pro et peaufiné un peu chaque année .

