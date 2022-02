Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L' Apple iPhone SE a été annoncé le 15 avril 2020. Il s'agit essentiellement de l'iPhone 8 en termes de design, avec la même construction en aluminium et en verre. Et de l'avis de tous, il a été extrêmement populaire car il s'agit d'un remplacement idéal pour ceux qui souhaitent un nouvel iPhone avec bouton d'accueil pour remplacer un modèle vieillissant.

Depuis son lancement il y a près de deux ans, des rumeurs ont continué à faire surface à propos d'un iPhone SE Plus. Certains suggèrent qu'il s'agira d'un modèle plus grand de l'iPhone SE (2020) avec un écran plus grand, tandis que d'autres suggèrent que le Plus fait référence à une mise à niveau des spécifications et à l'ajout de capacités 5G .

Nous avons rassemblé toutes les spéculations entourant le prochain Apple iPhone SE. Voici tout ce que nous savons jusqu'à présent.

8 mars 2022

Un iPhone SE plus grand en 2024 ?

Le prochain iPhone SE fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant, à peu près depuis l'apparition de la deuxième génération. Il a d'abord été affirmé qu'un modèle "Plus" apparaîtrait vers la fin de 2020, qui est ensuite passé à 2021. Bien sûr, rien ne s'est produit.

Plus récemment, la chronologie est passée au premier semestre 2022, avec de multiples rumeurs et sources suggérant que le prochain iPhone SE - qu'il s'appelle iPhone SE (2022), iPhone SE Plus ou simplement iPhone SE de troisième génération - apparaîtra en mars ou Avril 2022. Le rapport le plus récent affirme que le 8 mars est le jour à noter dans l'agenda.

Apple organise généralement un événement de printemps en mars, alors que cela fera également deux ans que l'iPhone SE de deuxième génération est apparu, il est donc raisonnable de penser que le prochain iPhone SE pourrait arriver à ce moment-là. On prétend également qu'un iPhone SE plus grand pourrait arriver en 2024.

ID tactile

Même taille

D'après les rumeurs, le prochain iPhone SE offrira un design similaire à l'iPhone SE actuel (2020). Il semble que le bouton Touch ID restera sous l'écran et que cet écran restera de la même taille que le modèle précédent.

L'iPhone SE de deuxième génération a un design similaire à l'iPhone 8 - comme nous l'avons mentionné - avec des bords arrondis et un arrière en verre. Il ne serait pas trop surprenant de voir le prochain iPhone SE s'aligner sur le reste du portefeuille d'Apple, y compris la série iPhone 13 , mais pour l'instant, aucun rendu ou image n'a fuité.

4,7 pouces

écran LCD

L'Apple iPhone SE (2020) actuel dispose d'un écran de 4,7 pouces avec une résolution de 1334 x 750 pixels. Toute version plus grande du SE se placerait entre cet iPhone et l'iPhone 13 de 6,1 pouces, mais il est dit que ce modèle n'apparaîtra qu'en 2024.

Au lieu de cela, le prochain iPhone SE est censé venir avec le même écran de 4,7 pouces que l'iPhone SE (2020), ainsi que Touch ID en bas, le différenciant de l'iPhone 13 mini .

Le prochain iPhone SE aura sans aucun doute True Tone afin que l'affichage s'adapte aux conditions ambiantes pour vous offrir les meilleurs visuels, ainsi que la prise en charge de Dolby Vision ainsi que HDR10. Il est peu probable qu'il offre le taux de rafraîchissement de 120 Hz que l'on trouve sur les modèles d' iPhone 13 Pro .

Identique à l'iPhone 13 ?

Mode portrait, éclairage de portrait, Smart HDR

Capture vidéo jusqu'à 4K 60fps

Pour l'instant, il n'y a pas de rumeurs détaillant les capacités de l'appareil photo que le prochain iPhone SE offrira. Il y a un seul appareil photo sur l'iPhone SE 2020. Il utilise le même capteur que l'iPhone 8 mais avec l'intelligence de l'iPhone 11.

Il est possible qu'un iPhone SE de nouvelle génération ait une double caméra comme l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini, surtout s'il a le même chipset, mais pour l'instant, c'est une supposition.

Ce à quoi nous nous attendons, ce sont des fonctionnalités telles que Smart HDR, la capture vidéo 4K et le mode nuit.

Apple A15 bionique

64/128/256 Go de stockage

Chargement sans fil

5G

L'Apple iPhone SE (2020) fonctionne sur la plate-forme Apple A13 Bionic, qui est la même puce qui alimente l'iPhone 11. Selon les rumeurs, le prochain iPhone SE arborerait la puce A15 sous son capot, le mettant à égalité avec l'iPhone 13 en termes de puissance. On dit qu'il offrira également la 5G, ce qui devrait en faire l'iPhone 5G le moins cher.

On s'attend à ce que les options de stockage continuent à 64/128/256 Go - les mêmes que le modèle actuel - bien qu'aucune rumeur ne les ait encore détaillées. Il se peut qu'Apple abandonne le modèle 64 Go au profit d'une option de démarrage de 128 Go comme il l'a fait avec l'iPhone 13, mais ce n'est pas clair pour le moment.

Comme l'iPhone SE, l'iPhone SE de nouvelle génération prendra sans aucun doute en charge la charge sans fil , la charge rapide, le Wi-Fi 6 et la prise en charge de la double carte SIM à l'aide de l'eSIM.

Voici toutes les rumeurs entourant le prochain iPhone SE Plus jusqu'à présent.

Mark Gurman de Bloomberg a affirmé qu'Apple espérait organiser un événement le 8 mars.

Un iPhone économique et deux iPads seraient apparus sur les données d'importation pour des tests en Inde.

Selon Mark Gurman de Bloomberg , l'iPhone SE devrait être annoncé en mars ou avril avec la 5G, un processeur plus rapide et un design similaire à son prédécesseur.

Selon Ross Young , le prochain iPhone SE s'appellerait le SE+ 5G et serait équipé d'un écran LCD de 4,7 pouces. Modèle d'affichage plus grand à venir en 2023 ou 2024.

Le cabinet d'études de marché TrendForce a affirmé que la troisième génération de l'iPhone SE serait annoncée au premier trimestre 2022, probablement en mars.

L'analyste d'affichage Ross Young suggère que le prochain iPhone SE s'appellera Plus mais aura le même écran de 4,7 pouces et la 5G. Un iPhone SE plus grand avec un écran plus grand devrait être repoussé à 2024.

Nous entendons maintenant que le prochain iPhone LCD sera introduit en 2022 et appelé le SE Plus avec le même écran LCD de 4,7" que le 8 avec 5G. Nous entendons que l'iPhone SE3 avec un écran LCD de 5,7" - 6,1" est maintenant poussé à 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi – Ross Young (@DSCCRoss) 25 octobre 2021

Le site japonais Macotakara , ainsi que Nikkei Asia, affirment que l'iPhone SE (3e génération) continuera d'offrir un écran Retina HD de 4,7 pouces avec le capteur d'empreintes digitales Touch ID et qu'il aura des capacités 5G. Il devrait entrer en production en décembre 2021 et sortir au printemps 2022.

L'analyste du secteur Ming-Chi Kuo pense que le prochain iPhone SE sera lancé au 1S22 et offrira la 5G.

Des sources anonymes s'adressant à Nikkei suggèrent qu'Apple envisage de lancer une nouvelle version de l'iPhone SE au premier semestre 2022. Il a déclaré que l'iPhone SE offrirait la 5G, la puce A15 et conserverait l'écran de 4,7 pouces.

Digitimes affirme que le prochain iPhone SE arriverait au premier semestre 2022, offrirait des capacités 5G et serait livré avec le même écran de 4,7 pouces que le modèle de deuxième génération. Un modèle SE plus grand pourrait apparaître en 2023, prétend-on.

Selon Ming-Chi Kuo (via MacRumors) , le prochain iPhone SE arrivera au premier semestre 2022 avec la 5G et un design et un affichage similaires au modèle iPhone SE (2020).

Apple a dévoilé sa prochaine grande mise à jour d'iOS . Appelé iOS 14, il comportera de nombreuses améliorations, notamment un écran d'accueil repensé avec des widgets en direct et une bibliothèque d'applications. Il existe également des itinéraires à vélo dans Maps, une nouvelle application de traduction et des clés de voiture numériques. De plus, les clips d'application vous permettront d'utiliser rapidement des applications sans téléchargement volumineux.

En raison de la situation mondiale, l'analyste Ming-Chi Kuo de TF Securities suggère que le plus grand iPhone SE Plus fera ses débuts en 2021 au lieu de plus tard en 2020.

Il semble qu'Apple envisage de lancer un modèle "Plus" de l'iPhone SE. Fondamentalement, cela remplacerait l'iPhone 8 Plus, désormais abandonné - il n'y a plus d'iPhone « moins cher » à grand écran à part le XR.

Juste pour mettre un chat parmi les pigeons, cette rumeur va directement à l'encontre de la pensée actuelle et suggère que nous ne verrons pas de capteur Touch ID sur un iPhone SE Plus, mais un écran plus long et Face ID à la place. Nous ne sommes pas sûrs de celui-ci.

L'analyste Ming-Chi Kuo de TF Securities déclare qu'Apple lancera l'iPhone SE2 Plus au cours du premier semestre 2021 et prédit que la taille de l'écran sera de 5,5 ou 6,1 pouces. Cependant, il suggère que le Touch ID fera partie du bouton d'alimentation sur le côté, ce qui ne correspond pas à ce que nous savons maintenant sur l'iPhone SE (2020).

