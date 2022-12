ZTE annoncera la gamme nubia Z50 le 15 décembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fabricant de téléphones ZTE a confirmé qu'il annoncera la gamme nubia Z50 le 15 décembre et l'un des appareils aura une caméra plutôt intéressante.

ZTE a confirmé la nouvelle gamme à venir via un post Weibo qui a également noté qu'au moins un téléphone aura une nouvelle caméra personnalisée avec une longueur focale équivalente à 35 mm. Cependant, alors que ZTE a fait mention d'un capteur de 1 pouce, il semble qu'il y ait eu un petit jeu de mots.

Au lieu de posséder réellement un capteur de 1 pouce, il semble que l'appareil aura quelque chose capable de capturer autant de lumière qu'un capteur tout en étant également capable de prendre une photo super rapide. C'est la théorie que GSM Arena met en avant en ce moment et nous sommes enclins à être d'accord.

ZTE n'en dit pas plus pour l'instant, mais on peut espérer que l'entreprise donnera plus d'informations d'ici à la présentation du 15 décembre. Cela signifie que nous pourrions entendre quelque chose d'ici un jour ou deux, alors croisons les doigts.

La marque ZTE a été un peu discrète ces dernières années, en partie grâce à la mise en place d'une toute nouvelle équipe de direction à la suite d'une amende d'un milliard de dollars en 2018 pour violation d'embargos commerciaux.

