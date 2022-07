Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après son lancement en Chine au début du mois, le RedMagic 7S Pro est maintenant lancé à l'international.

Le téléphone présente un design assez similaire à celui du RedMagic 7 Pro, mais avec des options de couleurs supplémentaires.

La plus excitante est la couleur "Mercury", qui est un design argenté avec des éléments transparents. Il contraste avec les couleurs rouge et noir habituelles de la marque.

Le RedMagic 7S Pro est l'un des premiers téléphones de jeu à arriver sur le marché avec le processeur phare de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1.

Ce nouveau SoC, associé à la puce de jeu Red Core 1 de Nubia, promet une augmentation de 10 % des performances du CPU et du GPU et une réduction de 30 % de la consommation d'énergie.

Cela signifie que vous pourrez jouer plus longtemps et à des paramètres plus élevés qu'avec les modèles précédents.

Le refroidissement actif intégré (avec un ventilateur RVB sur les modèles transparents) garantit que vous serez rarement victime d'un ralentissement et que vous pourrez tirer le maximum de performances du processeur.

Comme d'habitude, ce téléphone est doté de gâchettes d'épaule capacitives, pour vous donner une longueur d'avance sur les titres FPS.

Vous bénéficierez également d'une expérience de jeu en plein écran ininterrompue grâce à l'utilisation d'une caméra selfie sous le panneau.

Cet écran est un AMOLED FHD de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, apparemment le même panneau que son prédécesseur.

Pour l'alimentation, nous avons une batterie à deux cellules de 5 000 mAh à un chargeur de 65W inclus dans la boîte.

La version internationale du RedMagic 7S Pro est disponible en trois configurations et sera disponible en précommande à partir du 2 août, l'ouverture des ventes suivant le 9 août 2022.

Les prix sont les suivants :

RedMagic 7S Pro Mercury avec 18 Go de RAM + 512 Go de stockage à 899 $ - 949 € - 809 £.

RedMagic 7S Pro Supernova avec 18GB RAM + 512GB de stockage à $899 - €949 - £809

RedMagic 7S Pro Obsidian avec 12 GB RAM + 256 GB de stockage à $729 - €779 - £669

Écrit par Luke Baker. Édité par Rik Henderson.