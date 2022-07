Des images divulguées montrent le RedMagic 7S Pro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Des images ont apparemment fuité, montrant le design du prochain téléphone de jeu RedMagic 7S Pro, avec un design qui rappelle sans surprise le RedMagic 7 Pro.

Comme ce dernier, il est doté d'une unité centrale de caméra qui abrite trois objectifs et un flash, bien que la forme du téléphone semble être devenue encore moins arrondie et plus métallique.

L'arrière du téléphone présente un nouveau look qui met en évidence certains de ses composants plus sophistiqués, notamment une caméra selfie sous l'écran qui figurait déjà sur le RedMagic 7 Pro.

RedMagic 7s Pro. pic.twitter.com/6Rlj3RtKv9- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 4 juillet 2022

Vous pouvez également facilement distinguer le retour des excellents boutons d'épaule du téléphone, qui permettent de jouer facilement à des jeux avec des schémas de contrôle plus complexes, et en particulier les tireurs, sans compromettre votre capacité à rivaliser.

Le système de refroidissement actif est toujours présent, avec un ventilateur visible doté d'un éclairage RVB. Il est donc clair que nous n'avons pas été lésés par rapport à la dernière génération de téléphone RedMagic, qui est elle-même assez récente.

Le processeur bénéficiera également d'une légère mise à niveau - l'ancien 7 Pro fonctionnait avec le Snapdragon 8 Gen 1, qui passe à un Snapdragon 8+ Gen 1 - de petits gains, mais un autre changement qui garantit que le nouveau téléphone devrait être un fleuron.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Nous devrons attendre la confirmation officielle de toutes les spécifications, ainsi qu'un dévoilement en bonne et due forme, les deux semblant, d'après ces images, pouvoir apparaître bientôt.

Écrit par Max Freeman-Mills.