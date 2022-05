ZTE Axon 40 Ultra lancé en Chine, lancement mondial en juin

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ZTE a annoncé son dernier smartphone phare en Chine, avec un lancement mondial prévu en juin.

Le ZTE Axon 40 Ultra dispose d'un écran AMOLED FHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de l'écran de 120Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 360Hz pour les jeux.

Il est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu'à 12 Go de RAM.

Il est livré avec une caméra sous l'écran (UDC) avec un capteur de 16 mégapixels, permettant une expérience sans encoche.

Il y a un système de triple caméra à l'arrière, avec une caméra principale de 64 mégapixels (appelée "caméra humanité" par la marque), un ultra-large de 64 mégapixels et un téléobjectif périscope de 64 mégapixels. Les deux premiers fonctionnent avec des capteurs Sony IMX787, tandis que le téléobjectif est capable d'un zoom optique 5,7x.

La stabilisation optique de l'image est également présente pour assurer la stabilité de l'appareil.

En termes de vidéo, le ZTE Axon 40 Ultra est capable d'enregistrer en UHD 8K.

Il est doté d'une batterie de 5 000 mAh et la charge rapide de 65 W est prise en charge.

Il est maintenant disponible à l'achat en Chine continentale, au prix de 4998 yuans (environ 600 £) pour un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, 5298 yuans pour 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

La sortie mondiale aura lieu le mois prochain. Une date exacte n'a pas encore été révélée.

Comment réparer votre vidéo corrompue et la préparer à être téléchargée avec Stellar Par Pocket-lint International Promotion · 9 Peut 2022

Écrit par Rik Henderson.