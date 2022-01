Red Magic 7 apparaît sur les sites de certification et de benchmark

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La branche de jeu de Nubia - Red Magic - n'a peut-être lancé que récemment son smartphone le plus récent, mais cela ne l'a apparemment pas empêché de vouloir le remplacer dans un avenir très proche.

Les preuves en ligne suggèrent que la société prépare le lancement de son prochain produit phare, le Red Magic 7, le téléphone étant apparu sur TENAA (un site de certification chinois) et Geekbench (un outil d'analyse comparative populaire).

Ces fuites indiquent un téléphone qui sera alimenté - comme d'habitude - par le dernier et le plus puissant processeur Snapdragon. Dans ce cas, il s'agit du Snapdragon 8 Gen 1 , qui sera la plate-forme phare de choix de 2022 pour de nombreux fabricants.

Les fuites de Geekbench sont difficiles à vérifier, mais le téléphone étant également apparu sur un site de certification, il est presque certain que le téléphone sera lancé dans les mois à venir.

Si nous voulons prendre les fuites au sérieux, nous nous attendons à un téléphone avec jusqu'à 18 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage, avec d'autres variantes de RAM/stockage disponibles. Il est également prétendu être lancé avec Android 12 dès la sortie de la boîte.

Il est également indiqué que le Red Magic 7 comprendra un appareil photo principal de 64 mégapixels et une caméra selfie de 8 mégapixels, ainsi qu'un grand écran OLED Full HD+ de 6,8 pouces.

Puisqu'il s'agit d'un téléphone de jeu, il comportera presque certainement un panneau à taux de rafraîchissement élevé avec une réponse tactile rapide et sans latence et des boutons d'épaule supplémentaires.

Bien qu'il n'y ait pas d'images pour accompagner cette fuite, il est probable que le téléphone ressemblera assez à la gamme Red Magic 6S lancée en septembre. C'est un look qui n'a pas beaucoup changé au cours des deux dernières années.

Il n'y a pas encore de mot officiel au téléphone. Donc pour l'instant, prenez ces fuites telles qu'elles sont. Cependant, étant donné les temps de désabonnement historiquement rapides de Red Magic, il ne serait pas si surprenant de voir un modèle Red Magic 7 lancé seulement quatre ans après la première génération.

Écrit par Cam Bunton.