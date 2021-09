RedMagic 6S Pro est officiel, avec dos transparent, ventilateur RVB et Snapdragon 888 Plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La branche de jeu de Nubia - RedMagic - a annoncé une nouvelle version de son téléphone de jeu de premier plan. Tout comme le RedMagic 6 Pro avant lui, il est livré avec une multitude de spécifications alléchantes.

Pour la plupart, le 6S Pro est très similaire au 6 Pro, mais il y a eu des changements subtils et des changements pas si subtils.

Principalement : il est alimenté par le processeur Snapdragon 888 Plus mis à jour. Qualcomm a déclaré que cette plate-forme offre jusquà 20% daugmentation des performances par rapport au premier processeur SD888.

Lune des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes (jeu de mots) est la partie transparente à larrière qui vous permet de voir le ventilateur de refroidissement RVB à lintérieur. Ainsi, lorsquil est allumé, vous pouvez le voir tourner tout en clignotant et en respirant différentes couleurs à travers ses minuscules LED colorées.

En plus dêtre accrocheur, le ventilateur se combine avec des matériaux à changement de phase (PCM) pour garder le téléphone au frais. Cela signifie quil devrait être capable de maintenir ses performances à des niveaux très élevés sans surchauffe.

Il y a aussi une grande chambre à vapeur derrière la carte mère, aidant à nouveau à évacuer la chaleur des composants et à les faire fonctionner rapidement.

Comme le 6 Pro qui la précédé, le 6S Pro dispose dun écran AMOLED FullHD de 6,8 pouces capable datteindre des taux de rafraîchissement jusquà 165 Hz et avec des taux déchantillonnage tactile jusquà 720 Hz vertigineux.

En plus de son puissant processeur, le téléphone est équipé de jusquà 18 Go de RAM LPDDR5 et de 512 Go de stockage UFS 3.1. Cela signifie que non seulement il y a beaucoup despace de stockage et de mémoire, mais cest aussi rapide.

Ajoutez cela à une batterie de 5050 mAh et vous obtenez un téléphone qui devrait suivre vos sessions de jeu intenses, même si elles se déroulent tard dans la nuit. De plus, le modèle international expédié vers la plupart des marchés offrira une charge rapide de 66 W et rechargera votre batterie vide en un peu plus dune heure.

Le 6S Pro dispose également dune zone de pavé tactile mappable à larrière appelée touche M, ainsi que les boutons de déclenchement dépaule habituels qui ont eux-mêmes été améliorés avec un taux déchantillonnage tactile encore plus rapide de 450 Hz.

Il a des caméras, mais cela ressemble beaucoup à un après. Il sagit de votre ensemble standard de trois objectifs, y compris lappareil photo principal de 64 mégapixels, lultra-large de 8 mégapixels et la macro de 2 mégapixels basse résolution.

Comme toujours, lune des principales raisons pour lesquelles le produit phare de RedMagic est attrayant est son prix. Ses spécifications ultra haut de gamme ne saccompagnent pas dun prix élevé. Le RedMagic 6S Pro sera disponible à partir du 27 septembre et ne coûtera que 519 £ au Royaume-Uni, ou 599 $/599 € aux États-Unis/Europe .