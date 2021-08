RedMagic 6S Pro sera bientôt lancé avec Snapdragon 888 Plus et une charge rapide de 120 W ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone de jeu de Nubia est apparu sur le site Web de certification CCC de la Chine sur le point dêtre officiellement lancé, suggérant quil sera annoncé dans un proche avenir.

Le téléphone devrait sappeler Red Magic 6S et être livré avec une variante «Pro» dotée dune charge rapide de 120 W, tandis que la série sera presque certainement alimentée par le dernier processeur Snapdragon de premier plan. Ce processeur, en particulier, est le Snapdragon 888 Plus.

La nouvelle du téléphone Red Magic de nouvelle génération a été partagée pour la première fois par Digital Chat Station sur Weibo , une source fréquente dinformations lorsquil arrive sur les sites de certification chinois.

En dehors du processeur, nous ne savons pas quelles autres nouvelles fonctionnalités les modèles mis à niveau auront. Mais étant donné que les deux devraient être des bosses de spécification «S» sur les précédents Red Magic 6 et Red Magic 6 Pro, il ny aura probablement pas une énorme différence.

Nous avons examiné le Red Magic 6 plus tôt dans lannée et avons trouvé quil offrait un excellent rapport qualité-prix compte tenu des spécifications et des performances proposées.

Le seul vrai problème avec cela - nous le pensions à lépoque - était le logiciel, qui voit la série séloigner de la version stock qui était proposée dans les générations précédentes de Red Magic.

Pourtant, si les 6S et 6S Pro font suite à cela, nous sommes sûrs de voir certains des téléphones les plus puissants disponibles dans leur gamme de prix, parfaits pour les sessions de jeu longues et intenses.

