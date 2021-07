Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ZTEA a lancé un nouveau téléphone avec une caméra sous-écran. Appelé ZTE Axon 30 , il est maintenant disponible en Chine et obtiendra une version mondiale plus tard. Daprès ce que nous pouvons dire, le ZTE Axon 30 est un pas en arrière par rapport au ZTE Axon 30 Ultra et au ZTE Axon 30 Pro, qui ont tous deux fait leurs débuts en avril.

Le nouveau téléphone dispose dun chipset Snapdragon 870, de 8 Go ou 12 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage. Les téléphones de ZTE du printemps dernier, cependant, exécutent un chipset Snapdragon 888, et le ZTE Axon 30 Ultra, en particulier, est livré avec jusquà 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Une autre grande différence entre les téléphones se résume aux appareils photo. Alors que les trois ont des tireurs frontaux de 16 mégapixels, le ZTE Axon 30 place son appareil photo sous lécran.

Le ZTE Axon 30 place sa caméra à lécran dans un écran de 6,9 pouces qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux déchantillonnage tactile de 360 Hz. (Les deux autres téléphones utilisent une caméra frontale perforée.) En ce qui concerne les caméras à larrière, il y a une triple matrice à larrière du ZTE Axon 30. Elle se compose dune caméra principale de 64 mégapixels f/1.8 , ultralarge de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés et une caméra macro de 5 mégapixels avec un capteur de profondeur de 2MP.

ZTE na pas encore annoncé le prix ou la date de sortie dAxon 30 pour les États-Unis et le Royaume-Uni, mais le communiqué de presse indique quune "version mondiale est à venir".

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 28 Juillet 2021