(Pocket-lint) - On a beaucoup parlé des caméras sous-écran - delUPC de Samsung à la prétendue recherche de Xiaomi sur la technologie - mais cest ZTE qui est bien en avance sur le peloton.

Le ZTE Axon 20 a été lancé à la fin de 2020, maintenant sa mise à jour Axon 30 doit arriver le 27 juillet - si des publications divulguées sur Weibo, le site de médias sociaux chinois, en sont une indication.

À ne pas confondre avec l Axon 30 Ultra 5G - qui est arrivé au milieu de 2020 et ne comportait pas de caméra sous-écran - lAxon 30 est totalement différent de ce modèle.

Ici, cependant, le combiné entrant ne montre clairement aucune caméra perforée ou à encoche à lavant. La plus grande question est donc de savoir sil sagit de la même technologie de sous-affichage que celle du 2020 - ou sil sagit dune forme nouvelle et mise à jour.

ZTE a également annoncé officiellement certaines informations sur le combiné, confirmant dans un article que lécran - qui serait un panneau OLED de 6,92 pouces - couvrira 100% de la gamme de couleurs DCI-P3, capable dafficher 10,7 milliards de couleurs.

Comme vous pouvez le voir sur limage en haut, larrière de lagencement de lappareil photo du téléphone est intéressant. On pense quil sagit dun appareil photo principal de 64 mégapixels en haut, dun grand angle de 8 mégapixels en bas, flanqué de deux capteurs de résolution inférieure - un 5 mégapixels et un 2 mégapixels - qui serviront très probablement la macro et la profondeur. capacités de détection.

Cest le résumé de ce que nous savons actuellement. Nous verrons combien dinformations supplémentaires apparaissent avant la date de lancement du 27 juillet en Chine, lorsque nous pourrons apporter plus dinformations sur cette technologie de sous-affichage.

