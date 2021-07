Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pendant des années, les fabricants de smartphones ont essayé de nombreuses façons de créer un véritable affichage bord à bord. Lobjectif ultime est davoir un smartphone avec un écran qui atteint les quatre bords du cadre, sans interruption.

Le seul problème a été le besoin dune caméra selfie. Cela doit inévitablement être mis quelque part, et nous avons vu un certain nombre de méthodes inventives qui visent à essayer de le cacher, de le rendre moins obstruant, ou du moins, de réduire son impact visuel.

Il y a eu des mécanismes de caméra pop-up , de minuscules encoches de goutte de rosée, des caméras à rabat et des caméras perforées placées sur le devant des téléphones. Mais il existe une nouvelle technologie visant à le cacher complètement : la caméra sous-écran. Également connu sous le nom dUSC (caméra sous-écran) ou dUPC (caméra sous-panneau).

Heureusement, lindice est très clair dans la description. La caméra UPC/USC ou sous-écran est une caméra cachée derrière le panneau daffichage du smartphone.

En termes simples, il est similaire aux capteurs dempreintes digitales optiques intégrés à l écran. Une petite partie du panneau daffichage est transparente et laisse passer la lumière vers une caméra située derrière lécran. Ou pour être plus précis sur le plan technique, une petite partie près du haut de lécran est en fait un deuxième petit écran transparent.

Si vous vous demandez pourquoi ils ne peuvent pas faire ce quils font avec les capteurs optiques dempreintes digitales et ne font encore quune partie transparente de lécran principal, cest parce que les panneaux OLED standard ne sont pas encore en mesure de laisser passer suffisamment de lumière de lautre côté pour créer une image colorée décente. Donc, pour linstant, des entreprises comme ZTE et Xiaomi ont eu recours à un écran secondaire "invisible" beaucoup plus petit dans un écran.

Et, sils utilisaient cet écran comme panneau entier, cela aurait des conséquences désastreuses pour la fidélité de limage sur lécran. Alors ils lont mis dans une partie de lécran où - la plupart du temps - la qualité de limage na pas dimportance : dans la barre détat.

Bien que lobjectif final soit sûrement de le mettre en œuvre dune manière qui le rende complètement invisible, les premières itérations ne lont pas tout à fait réussi. Il est principalement invisible les jours les plus sombres, mais une fois que vous éclairez la zone de lécran cachant la caméra, vous pouvez clairement voir la zone qui laisse passer la lumière. À mesure que la technologie évolue, nous nous attendons à ce que cela saméliore.

Le premier téléphone à avoir la caméra sous lécran était le ZTE Axon 20 5G . Jusquà présent, cest également le seul produit disponible dans le commerce avec la caméra sous-écran.

Le téléphone concept Apex 2020 de Vivo la, mais cest un téléphone concept et na pas été mis à la disposition des consommateurs.

Xiaomi et Oppo ont également fait une démonstration de la technologie, mais encore une fois, ne lont pas encore publiée dans un téléphone final pour la vente au détail. La rumeur dit quil arrivera également sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 , mais ce ne sont que des spéculations pour le moment.

La réponse simple à cela - au moment de la première rédaction de cet article - est que la technologie est imparfaite. Il y a une raison pour laquelle il na été implémenté que dans un appareil de milieu de gamme de ZTE.

Comme déjà mentionné, une partie de la raison est quil nest pas (encore) possible de masquer complètement cet écran transparent secondaire. Lautre problème est lié à la qualité dimage de la caméra qui se trouve derrière.

En ajoutant une couche de matériau qui nest pas complètement clair devant un appareil photo, il est plus difficile dobtenir une très bonne photo. Après tout, les appareils photo ont besoin de lumière pour prendre des photos, mais surtout, ils ont également besoin que cette lumière traverse le capteur sans aucune perturbation du signal afin de produire des résultats nets et précis.

Cest une simplification extrême, mais cest presque comme recouvrir lappareil photo dune très fine couche de papier calque et lui demander de prendre une aussi bonne photo que si vous ne laviez pas fait. Cela ne peut tout simplement pas être fait. Ou na pas été si loin.

Lobjectif est sans aucun doute de rendre la partie daffichage transparente plus transparente, mais également de développer de meilleurs algorithmes/IA pour corriger les problèmes liés au filtrage de la lumière à travers lécran.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 8 Juillet 2021