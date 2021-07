ZTE taquine une caméra sous-écran de deuxième génération sur lAxon 30

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ZTE nous a acheté le premier appareil avec une caméra sous-écran dans lAxon 20 . Il a maintenant confirmé lappareil de nouvelle génération, lAxon 30, qui portera cette technologie à un nouveau niveau.

LAxon 20 était un appareil intéressant. Pour une technologie dont on parle depuis un certain temps, cétait formidable de voir ZTE sy engager, et bien que la caméra sous-écran nétait pas le plus gros inconvénient de ce téléphone, il était clair quil y avait de la place pour laméliorer.

Ces améliorations devraient figurer dans la version 2021, lAxon 30, que ZTE a partagée sur Weibo, taquinant la technologie de nouvelle génération.

ZTE a précédemment publié quelques détails sur les changements à venir pour améliorer la configuration, notamment le passage de 90 Hz à 120 Hz pour lensemble de lécran, tout en voyant également une augmentation de la résolution, de 200 ppi à 400 ppi dans cette zone qui couvre la caméra.

Cela devrait rendre lappareil photo moins évident et laider à mieux se fondre dans lécran pour un résultat plus agréable.

ZTE a déjà publié dautres appareils de la famille Axon 30, y compris l Axon 30 Ultra que nous avons déjà examiné , mais lAxon 30 ordinaire manquait.

Il ny a pas de date confirmée à laquelle nous pourrions nous attendre, mais des rumeurs font état dun événement le 22 juillet. Nous nous attendons à ce quil soit dabord lancé en Chine, mais il est également probable quil apparaisse dans dautres endroits.

