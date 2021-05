Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest à la fin du mois davril que desfuites ont suggéré quun téléphone de jeu plus petit et plus léger venait de Nubie . Et cela savère être vrai, puisque le Red Magic 6R a été annoncé en Chine.

Le 6R sassociera au Red Magic 6 existant (et de taille normale) , positionné pour offrir un appareil moins volumineux à ceux qui veulent la qualité du jeu mais sans lencombrement.

Le 6R mesure 7,8 mm dépaisseur - ce qui est assez standard pour la plupart des téléphones phares - mais cest beaucoup moins que lépaisseur de 9,7 mm du 6 standard.

Cependant, le 6R ne réduit pas lalimentation, car le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm est à bord, associé à 8 Go ou 12 Go de RAM (qui est LPDDR5 pour les vitesses maximales).

Étant un appareil plus petit, le 6R a en partie atteint cet objectif en réduisant la capacité de la batterie - cest 4200mAh, pas lénorme 5050mAh du modèle 6 standard - mais, pour contrer lépuisement de la batterie, il a fait un pas en avant dans le département des écrans.

Le Red Magic 6R dispose dun panneau AMOLED de 6,67 pouces, ce qui en fait un acarien plus petit que loffre de 6,81 pouces du 6, tout en limitant le rafraîchissement à 144 Hz maximum (pas 165 Hz).

Il y a aussi une nouvelle couleur, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut, qui est un blanc givré (pas de nom officiel fourni à ce stade). Cest aussi un dos en plastique, qui devrait aider à maintenir la chaleur et le prix bas.

En parlant de cela, le Red Magic 6R est entièrement abordable, avec son prix de lancement en Chine de 2999 ¥ - ce qui équivaut à seulement 335 £ / 475 $ (cest une conversion directe, pas un prix de territoire réaliste). Que diriez-vous de cela pour une option de jeu plus mince, plus légère et plus abordable?

Écrit par Mike Lowe.