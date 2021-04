Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ZTE a introduit des mises à jour de sa gamme de téléphones Axon , en annonçant les Axon 30, Axon 30 Pro et Axon 30 Ultra 5G . LUltra est certainement le plus intrigant du groupe.

Le prix et la disponibilité de la gamme ne sont pas encore connus, mais ZTA a déclaré que lAxon 30 Ultra serait vendu aux États-Unis et au Canada. Cest un appareil Android haut de gamme, doté dun OLED 1080p de 6,67 pouces. ZTE la décrit comme un panneau OLED «incurvé et sans bordure» avec un rapport écran / corps de 95% et une protection Gorilla Glass 5.

Il inclut également la prise en charge HDR10 et offre des taux de rafraîchissement adaptatifs de 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et 144 Hz.

Le téléphone Android 11 contient quatre caméras arrière (dont un zoom 5x): une caméra principale de 64 mégapixels f / 1.6 avec stabilisation optique de limage; un autre appareil photo de 64 mégapixels non stabilisé avec un objectif f / 1,9 équivalent 35 mm; un capteur ultra-large de 64 mégapixels; et un téléobjectif de type périscope couplé à un capteur de 8 mégapixels avec stabilisation optique. Lenregistrement vidéo à partir de la caméra principale peut atteindre 8K / 30fps. Sur la face avant de lappareil, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels perforée.

Les autres caractéristiques comprennent un Snapdragon 888, 8 Go ou 12 Go de RAM, une batterie de 4600 mAh prenant en charge une charge filaire de 66 W et un lecteur dempreintes digitales intégré à lécran.

Quant à lAxon 30 Pro, il dispose également dun Snapdragon 888, mais dune configuration de caméra arrière différente, dun écran 120 Hz non variable et dune charge de 55 W.

LAxon 30 est le modèle dentrée de gamme de la gamme.

Écrit par Maggie Tillman.