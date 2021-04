Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le ZTE Axon 30 Ultra sera lancé le 15 avril pour le marché chinois, et il pourrait finir par gaspiller dautres rivaux phares récemment sortis dans au moins un domaine - son appareil photo.

Comme révélé dans plusieurs taquineries promotionnelles, le téléphone aura trois caméras de 64 mégapixels à larrière, plus une caméra à zoom périscope de 8 mégapixels.

Oui, dautres ont des appareils photo principaux de 108 mégapixels, mais peu offrent 64 mégapixels chacun pour la photographie ultra-large et portrait. Et cest en plus du capteur principal de 64 mégapixels.

Si cela ne suffisait pas, lappareil photo périscope de 8 mégapixels est également livré avec un zoom 5x.

Les teasers, qui sont apparus sur Weibo , ont été publiés par ZTE lui-même. La page héberge également une vidéo détaillant lensemble de la caméra. Le texte est bien sûr en chinois.

Dautres spécifications rumeurs incluent un écran AMOLED 120 Hz, avec une fréquence déchantillonnage tactile de 360 Hz. Il serait livré avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

On prétend que la charge rapide de 55 W ou 65 W sera prise en charge pour recharger sa batterie de 4500 mAh.

Nous navons pas encore de détails sur la caméra frontale - ni aucune image taquinée de lavant - mais une rumeur suggère quil pourrait même avoir une caméra selfie de 44 mégapixels. Cela complète vraiment lensemble des fonctionnalités axées sur la photographie.

Nous en saurons plus le 15 avril.

Écrit par Rik Henderson.