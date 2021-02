Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ZTE a révélé sa technologie de caméra selfie sous-écran de deuxième génération lors de la conférence MWC Shanghai 2021, selon le compte Weibo de la société. La nouvelle technologie réduit censément leffet de brume dans la zone daffichage au-dessus de la caméra.

LAxon 20 5G , le premier smartphone majeur de ZTE avec une caméra selfie sous écran, ne nous a pas vraiment impressionnés. Dans notre examen, nous avons noté que ZTE est un clin dœil à lavenir, montrant une caméra sous-écran convaincante tout en offrant des performances durables et suffisantes dans un ensemble assez abordable. Cest dans les détails - réglage automatique de la luminosité et cadre décran en forme de cadre - mais, à la fin, nous avons qualifié les caméras de so-so et avons dit quelles manquaient parfois la cible.

Maintenant, la société chinoise présente sa technologie de caméra selfie sous-écran de deuxième génération, avec une augmentation de la densité de pixels dans la zone de lécran au-dessus de la caméra selfie (de 200 PPP à 400 PPP). La zone au-dessus de la caméra selfie et le reste de la zone daffichage est également décrite comme «plus cohérente» que ce que nous avons vu sur lAxon 20 5G de lannée dernière, selon les traductions automatiques de lannonce MWC 2021 de ZTE.

ZTE a également annoncé la technologie de déverrouillage du visage 3D sous-affichage lors de la conférence de Shanghai, la qualifiant de premier scanner de lumière structurée 3D sous-affichage au monde. ZTE a indiqué que sa solution de sous-affichage peut être utilisée pour la reconnaissance faciale 3D et éventuellement pour la modélisation 3D, la réalité augmentée et les paiements.

Écrit par Maggie Tillman.