(Pocket-lint) - Nous avons suivi les progrès du ZTE Axon 5G avec un grand intérêt , car cest le premier téléphone avec une caméra sous-écran - et maintenant il a une date de sortie officielle.

ZTE indique que lAxon 5G sera disponible dans certains territoires à partir du 21 décembre 2020. Donc, pas longtemps à attendre. Nous pensions au départ que cela ne signifierait que la Chine et une partie de lAsie. Mais non, lappareil serait également lancé au Royaume-Uni et dans lUE. Des moments passionnants.

Alors, que pouvez-vous attendre du ZTE Axon 5G? Le panneau OLED de 6,92 pouces na pas du tout dencoches ou de découpes, car lécran utilise une matrice mesh pour cacher une caméra selfie de 32 mégapixels - qui peut effectivement "voir à travers" cela. Très intelligent. Bien que, pour le moment, nous ne sachions pas à quoi ressemblera la qualité du fait de la technologie.

Ailleurs, cependant, ne vous attendez pas à la spécification la plus élevée. Ce qui semble être lhistoire de 2020 - de nombreux fabricants poussent des processeurs et des spécifications de niveau moyen à élevé pour des raisons de prix. En parlant de cela, ZTE nest pas encore prêt à révéler le coût de lappareil.

Attendez-vous à un chipset Qualcomm Snapdragon 765G en son cœur, ce qui signifie une connectivité 5G (comme le nom du produit lindique clairement), 8 Go de RAM pour que tout continue de fonctionner en douceur, un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour lécran de résolution Full HD et une charge rapide de 30 W pour la batterie de 4220 mAh.

À larrière, lAxon 20 adopte une approche similaire aux caméras arrière: une unité principale de 64 mégapixels est associée à un ultra-large 8MP, une macro 2MP pour les gros plans et un capteur de profondeur 2MP. Nous pensons que vous pouvez plus ou moins ignorer le dernier de ces deux appareils, comme cest le cas avec tant dautres appareils actuellement.

Donc, nous lavons: le ZTE Axon 20 5G semble être un début intéressant sur des marchés plus larges pour lentreprise. Cest quelque chose que nous voyons plus en 2020 aussi: Vivo a lancé son X51 plus tôt dans lannée, visant des spécifications de niveau intermédiaire avec un design de caméra à cardan accrocheur et unique. Cest maintenant au tour de ZTE davoir un impact.

Écrit par Mike Lowe.