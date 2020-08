Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - ZTE a annoncé son intention de lancer un smartphone compatible 5G avec une caméra sous-écran en Chine en septembre. Il sappellera le ZTE Axon 20 5G . Maintenant, il donne à tout le monde un aperçu précoce, en taquinant des rendus qui révèlent à la fois lavant et larrière de lappareil.

Le ZTE Axon 20 5G na pas de caméra visible à lavant. Il ny a pas de boîtier de caméra, de perforation, dencoche, quest-ce que vous avez. Il y a à peine même bezelz. Le rendu ci-dessus, partagé par le président des appareils mobiles de ZTE Ni Fei sur le réseau social chinois Weibo (via le site néerlandais Tweakers ), montre le téléphone éteint, tandis que le rendu ci-dessous, également partagé par Fe i, montre le téléphone allumé.

Il y a des spéculations selon lesquelles lun des points noirs visibles sur les "téléphones" dans le rendu ci-dessus indique où la caméra sera située sur lAxon 20 5G, mais nous pensons quil se moque simplement des caméras pop-up, des caméras à trou dépingle, et des positions de caméra étranges trouvées sur dautres téléphones populaires.

Gardez à lesprit que ZTE nest pas la première entreprise à explorer la caméra sous-écran, Oppo et Xiaomi jetant également leur chapeau dans cet anneau. Mais la technologie elle-même est encore largement non testée. ZTE na pas non plus confirmé si lAxon 20 5G sera lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni ou ailleurs en dehors de la Chine.

Il est donc difficile dêtre trop enthousiasmé par cet appareil pour le moment, mais néanmoins, linnovation taquinée ici pique notre intérêt.

Écrit par Maggie Tillman.