Le Xiaomi 13S Ultra devrait sortir en Europe au MWC 2023.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Mobile World Congress s'annonce d'ores et déjà comme un événement exceptionnel. Selon les rumeurs, Xiaomi annoncerait un nouveau téléphone.

Ce téléphone, selon un nouveau rapport, sera le Xiaomi 13S Ultra. Ayant déjà annoncé le Xiaomi 13 en Chine, la société aurait maintenant un modèle amélioré prêt à être lancé sur le marché européen.

91mobiles rapporte que le téléphone sera dévoilé au Mobiel World Congress 2023 à Barcelone, l'événement se déroulant du 27 février au 2 mars.

En ce qui concerne les spécifications, on nous dit que le Xiaomi 13S Ultra s'appuiera sur l'optique Leica, comme cela a été le cas avec les modèles précédents. Un capteur de 1 pouce est attendu, mais les détails sur le reste du système de caméra sont jusqu'à présent difficiles à obtenir.

À l'intérieur, il est probable que la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm sera utilisée, tandis qu'un écran QHD+ devrait être installé au-dessus.

Encore une fois, les détails sont rares pour le moment, mais si Xiaomi dévoile vraiment un nouveau téléphone phare dans les prochaines semaines, nous pouvons nous attendre à en savoir plus d'ici là.

L'événement Mobile World Congress devrait voir de nombreux produits nouveaux et mis à jour être dévoilés et nous garderons nos yeux et nos oreilles ouverts à l'avance, aussi.

Écrit par Oliver Haslam.