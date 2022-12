Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi a confirmé que le Redmi Note 12 Pro+ sera dévoilé à l'international le 5 janvier 2023, tout en précisant qu'il disposera d'un énorme appareil photo de 200 mégapixels.

Le nouveau téléphone a été annoncé via le compte indien Redmi sur Twitter et s'annonce déjà comme l'un des plus intéressants à sortir de la sous-marque Xiaomi depuis un certain temps. La mention d'un appareil photo principal de 200 mégapixels suffit à susciter l'intérêt de tous, mais il faudra attendre l'événement SuperNote dans un peu moins d'un mois pour connaître le reste des détails.

La plus grande résolution jamais obtenue sur un appareil photo de smartphone = #RedmiNote12 Pro+ 5G !



L'appareil photo de 200 mégapixels du #SuperNote est le seul appareil photo dont vous aurez jamais besoin.



P.S. Votre souhait de 12:12 est sur le point de se réaliser le 05.01.2023 !



Restez à l'écoute : https://t.co/bSN7VljgxA pic.twitter.com/u6wN6jN8M9- Redmi India (@RedmiIndia) 12 décembre 2022

Cependant, nous savons déjà tout sur le Redmi Note 12 Pro+ car il est déjà en vente en Chine, complet avec ce système de caméra fou.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Alors, à quoi les acheteurs doivent-ils s'attendre ? Il y a le MediaTek Dimensity 1080 avec jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cet écran de 200 mégapixels sera accompagné d'une caméra ultra-large de 8 mégapixels et d'une caméra macro de 2 mégapixels. La version chinoise comprend également le support de la technologie HyperCharge 120W, tandis que les couleurs bleu, blanc et noir sont disponibles. Cela pourrait changer à l'échelle internationale, cependant.

Écrit par Oliver Haslam.