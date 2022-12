Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Xiaomi a officiellement dévoilé les Xiaomi 13 et 13 Pro, de nouveaux téléphones qui offrent de nombreuses fonctionnalités haut de gamme, notamment une nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2.

Les deux nouveaux téléphones Xiaomi utilisent cette toute nouvelle puce Qualcomm, ce qui signifie qu'ils ne manqueront pas de performances. Mais il y a des différences entre les deux combinés qui méritent d'être notées.

En commençant par le Xiaomi 13, le téléphone est livré avec un écran OLED FHD+ de 6,39 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l'intérieur, vous trouverez une batterie de 4 500mAh qui peut être chargée jusqu'à 67W à l'aide d'un câble à l'ancienne. En ce qui concerne les caméras, la principale est une caméra de 50 mégapixels avec HyperOIS. L'appareil photo secondaire est un ultra-large de 12 mégapixels, tandis qu'un appareil photo de 10 mégapixels se charge des fonctions de téléobjectif.

Les acheteurs du Xiaomi 13 paieront 3 999 yuans (environ 465 £ ou 572 $) pour un modèle avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, tandis que la version 512 Go avec 12 Go de RAM coûtera 4 999 yuans (environ 582 £ ou 716 $). Les options de couleur comprennent le noir, le blanc et le vert sauvage, tandis qu'un bleu avec une finition en faux cuir sera également proposé.

Dans le monde du Xiaomi 13 Pro, les choses deviennent plus intéressantes. La même puce Snapdragon 8 Gen 2 est associée à un écran OLED incurvé QHD+ de 6,73 pouces avec le même taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la charge filaire passe à 120W. En ce qui concerne l'appareil photo, une caméra principale IMX989 de 50 mégapixels d'un pouce est rejointe par une autre caméra de 50 mégapixels, cette fois-ci pour les tâches ultra-large. Une troisième caméra de 50 mégapixels répond également aux besoins en matière de téléobjectif 3x.

Les acheteurs du Xiaomi 13 Pro auront le choix entre quatre options de stockage différentes lorsqu'il sera mis en vente en Chine le 14 décembre. Le modèle de base sera celui de 128 Go avec 8 Go de RAM, vendu au prix de 4 999 yuans chinois (environ 582 £ et 716 $), tandis que le modèle haut de gamme de 512 Go de stockage avec 12 Go de RAM coûtera 6 299 yuans (environ 734 £ ou 902 $). Les coloris proposés sont Ceramic Black, Ceramic White et Wilderness Green.

Il n'y a pas encore de mot sur la disponibilité internationale, cependant - vous allez devoir attendre l'année prochaine pour cela. Si vous êtes en Chine, vous pouvez passer votre commande dès aujourd'hui.

Écrit par Oliver Haslam.