La série 13 de Xiaomi confirme l'existence d'énormes bosses dans l'appareil photo et d'autres éléments.

(Pocket-lint) - Xiaomi s'apprête à annoncer deux nouveaux téléphones et nous avons eu droit à notre première prise en main avant leur lancement le 1er décembre.

Les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont apparus ici et là depuis un petit moment et Xiaomi a déjà confirmé que les appareils seront annoncés le 1er décembre. Aujourd'hui, de nouvelles images postées sur Weibo nous donnent un premier aperçu réel de ces appareils, avec notamment une augmentation importante du nombre de caméras.

Les images ont été partagées sur le réseau social chinois Weibo et montrent à la fois le Xiaomi 13 standard et le Xiaomi 13 Pro haut de gamme. Le premier a une apparence distincte de l'iPhone 14 avec son dos plat, mais le Xiaomi 13 Pro a une approche plus arrondie. L'approche est similaire à l'avant, avec les bords incurvés du modèle Pro qui le distinguent davantage.

Les deux ont de grandes bosses pour l'appareil photo, mais c'est le Xiaomi 13 Pro qui a la plus grande de toutes. Les deux téléphones devraient être équipés d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, mais c'est le Pro qui a la bosse de l'appareil photo la plus épaisse, et de manière significative si ces images sont une indication.

Le modèle Pro semble également avoir un dos texturé, alors que le Xiami 13 standard aura un toucher plus lisse.

Comme Xiaomi est prêt à dévoiler ces deux téléphones dans quelques jours, les attentes sont déjà élevées. Les deux appareils devraient utiliser les dernières puces Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, garantissant des performances rapides.

Écrit par Oliver Haslam.