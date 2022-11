Les fuites du POCO X5 5G dans plusieurs bases de données réglementaires

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le POCO X5 5G devrait être annoncé de façon imminente, mais il a déjà fait son apparition dans plusieurs bases de données réglementaires internationales.

Le téléphone a fait une apparition sur le site chinois de certification 3C, confirmant qu'il portera le numéro de modèle 22101320C. Ce listing confirme également que le téléphone prendra en charge la recharge rapide de 67W, ce qui signifie que les acheteurs ne seront probablement pas laissés en plan pendant qu'il sera rechargé.

Le même téléphone est déjà apparu dans les dossiers de la FCC, tandis que le site IMDA a également confirmé qu'il n'est vraisemblablement pas très loin d'une sortie officielle. On le retrouve également sur le site du Bureau of Indian Standards (BIS).

Qu'est-ce que nous avons réussi à glaner de ces différentes apparitions ? En dehors de cette capacité de charge, il semble que le POCO X5 5G sera livré avec une batterie de 5.000mAh à l'intérieur tandis qu'on nous dit de s'attendre à une puce Snapdragon 778G+ associée à un écran qui aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au-delà de cela, il n'y a pas grand-chose à dire. Les spécifications de l'appareil photo sont encore inconnues, ce qui est probablement ce que la plupart des gens veulent savoir à ce stade. Nous n'avons pas non plus d'attentes fermes concernant les dates de sortie, mais l'apparition du téléphone dans un certain nombre de bases de données réglementaires pourrait suggérer qu'il se prépare à être dévoilé plus tôt que prévu.

