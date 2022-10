La gamme Note 12 de Redmi est là avec une surprise de 200 mégapixels

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Redmi a annoncé aujourd'hui la nouvelle série Note 12 et elle est composée d'un téléphone de plus que prévu - dites bonjour au Note 12 Discovery Edition.

La grande annonce de Xioami comprend les attendus Note 12 5G, Note 12 Pro et Note 12 Pro+, mais il y a un quatrième combiné qui se trouve au sommet de la gamme. Il s'appelle Discovery Edition et il est très similaire au Note 12 Pro+, mais avec quelques différences notables.

Commençons par le bas.

Redmi Note 12 5G

Le Redmi Note 12 5G est équipé d'un écran OLED de 6,67 pouces avec une résolution de 2400x1080 et un taux de rafraîchissement variable allant jusqu'à 120Hz. La luminosité est de 450 nits.

En termes de processeur, il y a un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 assis aux côtés de 4 Go, 6 Go ou 8 Go de RAM selon le modèle que vous choisissez et vous aurez une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 33W. Un scanner d'empreintes digitales monté sur le côté se charge de la biométrie. La caméra principale du Note 12 5G est une affaire de 48 mégapixels avec une caméra selfie de 8 mégapixels.

En ce qui concerne les prix, le Note 12 5G commence à 1 199 RMB (environ 166 $) et est disponible en bleu, blanc et noir.

Redmi Note 12 Pro

Ensuite, nous avons le Redmi Note 12 Pro. En ce qui concerne les différences par rapport au modèle de base, vous obtenez le même écran, mais il est plus lumineux à 500 nits et a un meilleur taux de contraste. Il prend également en charge les technologies Dolby Vision, HDR10 et HDR10+.

À l'intérieur, une puce améliorée signifie l'arrivée du MediaTek Dimensity 1080 avec 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM selon le modèle pour lequel vous optez. Vous obtenez la même batterie de 5 000mAh, mais elle se charge désormais à 67W.

À l'arrière, nous avons une caméra principale de 50 mégapixels rejointe par un ultra-large de 8 mégapixels. Une caméra macro de 2 mégapixels complète le tout. À l'avant, la caméra selfie double pour atteindre 16 mégapixels. Le Note 12 Pro prend en charge deux SIMS pour ceux qui ont besoin de ce genre de choses. Le prix de ce modèle commence à 1 699 RMB (environ 235 $) et vous pouvez choisir entre le bleu, le blanc, le noir et le violet.

Redmi Note 12 Pro+

Ensuite, le Redmi Note 12 Pro+. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Cette chose est à peu près la même que le Note 12 Pro, mais avec quelques exceptions notables. Celles-ci incluent une nouvelle caméra Samsung HPX de 200 mégapixels, mais toutes les autres restent les mêmes. Il y a aussi le support de la technologie HyperCharge de 120W, également.

Au-delà de cela, tout le reste reste identique, mais le modèle de base de 128 Go a disparu - c'est 256 Go ou rien ici. Les prix pour le Note 12 Pro+ commencent à 2 199 RMB (environ 304 $) avec des variantes de couleur bleue, blanche et noire disponibles.

Redmi Note 12 Discovery Edition

Enfin, l'inattendu Redmi Note 12 Discovery Edition. Là encore, il est presque identique au Note 12 Pro+, mais sa batterie est plus petite - seulement 4 300 mAh. Il n'y a qu'une seule option de stockage ici aussi, donc c'est 256 Go avec 8 Go de RAM ou rien. Il est également disponible uniquement en noir et coûte 2 399 RMB (environ 330 $).

La série Redmi Note 12 sera mise en vente le 30 octobre en Chine continentale et vous pouvez lire tous les détails dans le communiqué de presse lié ci-dessous.

Écrit par Oliver Haslam.