La série Note 12 de Redmi est lancée le 27 octobre et au moins une est incurvée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La série de téléphones Redmi Note 12 sera annoncée le 27 octobre, avec une nouvelle image suggérant qu'au moins un aura un écran incurvé.

En partant de cette date de sortie, un nouveau post sur Weibo montre un art promotionnel pour la nouvelle ligne de téléphones Redmi Note 12 de Xiaomi, complet avec la date du 27 octobre. Cela signifie que nous sommes à quelques jours d'avoir toutes les réponses pour une série qui devrait inclure trois téléphones ; le Redmi Note 12, le Note 12 Pro, et le Note 12 Pro+. Et nous pourrions déjà en savoir un peu plus sur le Redmi Note 12 Pro+.

C'est parce qu'une autre fuite semble montrer tous les combinés debout côte à côte, y compris au moins un qui a clairement un écran AMOLED incurvé. C'est très probablement le meilleur des meilleurs, ce qui signifie que le Redmi Pro+ est probablement celui que vous voulez choisir si vous voulez un écran qui tombe sur les rails latéraux.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En ce qui concerne les autres spécifications, nous nous attendons à ce que les séries utilisent toutes la nouvelle puce MediaTek Dimensity 1080, tandis que le plus sophistiqué des trois sera doté d'une charge rapide de 210 W pour ceux qui ne peuvent pas attendre. Il est également question d'un appareil photo de 200 mégapixels dans le haut de gamme.

Écrit par Oliver Haslam.