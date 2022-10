Le Xiaomi 12T Pro 200MP est officiel, il sera lancé aux côtés du 12T et disponible dans le courant du mois.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

MUNICH (Pocket-lint) - Xiaomi a lancé une nouvelle gamme de flagships, ajoutant une augmentation des spécifications et des améliorations de la caméra à la série 12 et leur donnant cette étiquette " T ", juste pour vous faire savoir que c'est la version améliorée.

Il y a deux modèles dans ce rafraîchissement de fin d'année : le Xiaomi 12T et le 12T Pro, avec les deux partageant un design très similaire, mais avec la version "Pro" offrant des spécifications légèrement plus élevées dans certains départements.

Comme de nombreux autres téléphones Android lancés à la fin de l'année 2022, le téléphone Pro à spécifications plus élevées est alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1, offrant des performances et une efficacité de la batterie légèrement supérieures à celles du Xiaomi 12 Pro. (Le 12T ordinaire est équipé du MediaTek Dimensity 8100-Ultra).

La caractéristique principale, cependant, est la nouvelle caméra principale. Comme le Moto Edge 30 Ultra lancé récemment, le Xiaomi 12T Pro est doté d'un capteur de 200 mégapixels.

Il s'agit d'un capteur 1/1.22", ce qui signifie qu'il est assez grand pour les capteurs de smartphones, et que Xiaomi peut combiner plusieurs pixels pour créer un pixel plus grand, ce qui, selon la société, permet d'obtenir de bonnes performances en basse lumière, une mise au point rapide et des images très claires.

Cela permet également à l'entreprise de mettre en œuvre une fonction zoom 2x/portrait dans ce même capteur sans perdre beaucoup de détails. Il est rejoint par un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

En revanche, le Xiaomi 12T ordinaire dispose d'une caméra primaire de 108 mégapixels, mais les mêmes objectifs secondaires et tertiaires. Sinon, une grande partie des spécifications reste similaire à la série Xiaomi 12.

Cela signifie un grand écran OLED de 6,67 pouces avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux téléphones. La seule différence réelle entre le modèle Pro et le modèle normal est que le modèle Pro dispose de Dolby Vision.

Les deux nouveaux modèles sont également dotés de grandes batteries de 5000mAh, et tous deux disposent de la même technologie de charge rapide de 120W, qui permet d'obtenir une charge complète en moins de 20 minutes.

Compte tenu des spécifications, le prix sera très compétitif (au Royaume-Uni du moins).

Xiaomi vendra le 12T avec 8GB/128GB pour 499£, ou pour 399£ si vous profitez de l'offre spéciale du 20 au 24 octobre. Il existe également un modèle 8 Go/256 Go pour 50 £ de plus. Soit 549 £, ou - si vous l'obtenez pendant la période de prévente - 499 £.

Quant au modèle Pro, il sera vendu au détail à 699 £. Là encore, si vous profitez de l'offre pour les lève-tôt, vous l'obtiendrez pour 599 £ et recevrez en cadeau une tablette Redmi Pad.

Écrit par Cam Bunton.