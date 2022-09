Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - On s'attend à ce que Xiaomi rafraîchisse bientôt son offre de téléphones phares, en proposant une version améliorée des Xiaomi 12 et 12 Pro appelée respectivement Xiaomi 12T et 12T Pro.

Maintenant, grâce à une nouvelle fuite de rendus d'apparence officielle avant le lancement, nous savons qu'ils seront presque identiques à leurs prédécesseurs.

Ces fuites montrent un appareil avec ce même îlot de caméra minimal à l'arrière avec la forme rectangulaire simple, mais attrayante, et des lentilles soigneusement divisées.

En regardant le modèle 12T Pro, nous voyons que " 200MP " est clairement indiqué à l'arrière, confirmant essentiellement les rumeurs que nous avions entendues précédemment, à savoir que le nouveau modèle 12T Pro sera équipé du capteur de caméra ultra haute résolution de Samsung, tout comme le Moto Edge 30 Ultra.

La seule véritable différence visible entre ces modèles et leurs prédécesseurs semble être le carré de verre autour de la caméra principale, qui remplace la finition métallique sur les 12 et 12 Pro.

En dehors de cela, nous nous attendons à voir un téléphone alimenté par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, qui remplace le SD 8 Gen 1 du modèle Pro sortant.

Nous nous attendons également à voir un écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz, une batterie de 5000mAh et une charge de 120W dans le modèle haut de gamme. Quant au 12T ordinaire, il devrait être équipé d'un processeur MediaTek Dimensity, le rival de Qualcomm poursuivant ses efforts pour devenir un nom plus familier sur le marché des smartphones.

Les téléphones devraient être lancés à un moment donné dans les prochaines semaines, donc il ne faudra pas attendre longtemps avant de savoir exactement ce qui est à venir de la prochaine ligne de haut niveau de Xiaomi.

