Les Xiaomi 12T et 12T Pro arriveraient dans quelques semaines

(Pocket-lint) - Il est de plus en plus clair que nous pouvons nous attendre à découvrir des informations officielles réelles sur les smartphones Xiaomi 12T et 12T Pro dans les prochaines semaines.

De nouvelles rumeurs font état d'un lancement en septembre pour la gamme, ce qui signifie que nous ne devrions être qu'à quelques semaines d'en savoir plus.

Les détails proviennent de l'informateur Paras Guglani, qui a apparemment entendu dire qu'un événement de lancement est imminent, et indique également que le lancement du prochain téléphone, le Xiaomi 13, aura également lieu en 2022.

Cela se produira apparemment en novembre, ce qui est en avance sur le calendrier, et signifie que Xiaomi devrait avoir un temps occupé dans les prochains mois si tout se passe comme prévu.

La bonne nouvelle est que les Xiaomi 12T et 12T Pro ne sont pas exactement des téléphones secrets à ce stade, donc nous avons une bonne idée de ce que nous pouvons attendre d'eux. Visuellement, ils semblent être très proches du Redmi K50 Extreme déjà commercialisé.

Cependant, il y a une mise à niveau de l'appareil photo qui est faite, avec un tireur principal de 200MP qui pourrait potentiellement fournir quelques photos vraiment impressionnantes en déplacement.

Côté spécifications, le 12T Pro devrait fonctionner avec le chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1, tandis que le 12T utiliserait un Dimensity 8100 Ultra, deux systèmes sur puce extrêmement performants.

Nous espérons que nous saurons dans le courant du mois si ces rumeurs sont exactes.

Écrit par Max Freeman-Mills.