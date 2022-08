Un listing du Xiaomi 12T Pro découvert sur la Google Play Console

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Un listing pour un téléphone Xiaomi 12T Pro aurait été trouvé sur la Play Console de Google, ce qui suggère que le modèle de téléphone est proche du lancement.

On s'attend à ce queXiaomi lance la mise à jour T de sa série de téléphones phares dans un avenir proche, les téléphones reprenant un grand nombre de spécifications et de fonctionnalités des modèles Xiaomi 12 ordinaires, mais avec des internes et des caméras renforcées.

La partie déroutante de ce listing, cependant, est qu'il est également listé comme " Redmi ditting ", ce qui semble être une sorte de nom de code.

Pour compliquer encore les choses, la résolution de l'écran est indiquée comme étant de 1220 x 2712, ce qui est inférieur à la résolution de 1440 x 3200 de l'actuel 12 Pro.

Nous ne pouvons pas imaginer un scénario dans lequel Xiaomi mettrait un écran techniquement plus pauvre sur un téléphone qui est censé être une mise à niveau du modèle non-T.

Comme le rapportent 91Mobiles et Mysmartprice, cela ferait essentiellement du téléphone une version retouchée du Redmi K50 Ultra, plus abordable.

Nous soupçonnons que le listing est incorrect, mais nous n'en serons certains que lorsque Xiaomi annoncera les nouveaux téléphones.

Une spécification listée qui est pratiquement une certitude clouée est le processeur à l'intérieur du téléphone. Il s'agit du Snapdragon 8+ Gen 1, qui remplacerait le 8 Gen 1 qui équipe actuellement le 12T Pro.

Les rumeurs suggèrent que le 12T Pro pourrait être équipé du capteur de 200 mégapixels de Samsung, ce qui en ferait l'un des rares fabricants à adopter le dernier capteur de caméra haute résolution.

Quant à la date de lancement exacte, elle est inconnue, bien qu'elle soit attendue dans le courant du mois de septembre ou d'octobre.

Écrit par Cam Bunton.