(Pocket-lint) - Xiaomi a officiellement révélé le smartphone pliable Mi Fold 2 à la fin du discours annuel de Lei Jun diffusé en Chine le 11 août, et juste après le Samsung Galaxy Z Fold 4.

La société a présenté le smartphone pliable super mince avant l'événement, affirmant que l'appareil est le "téléphone pliable le plus mince du monde" avec seulement 5,4 mm. En comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 4 mesure 6,3 mm.

Le problème ? Il y a de fortes chances que l'appareil ne soit disponible qu'en Chine, comme son prédécesseur, donc il se peut que vous ne puissiez pas l'acheter en fonction de l'endroit où vous vous trouvez.

Néanmoins, le Xiaomi Mi Fold 2 offrira un système de caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels avec f/1,8 et OIS, ainsi que des smarts Leica, comme le Xiaomi 12S. Il dispose également d'une charnière à goutte d'eau, permettant son design super mince de style livre, et il est chargé via USB-C.

Il y a un écran OLED de 6,56 pouces à l'extérieur, tandis que l'écran interne est un écran LTPO de 8,02 pouces lorsqu'il est déplié - un peu plus grand que l'écran de 7,6 pouces du Z Fold 4.

Il y a une caméra perforée en haut de l'écran - pas de caméra sous l'écran comme l'offre de Samsung - et il y a un taux de rafraîchissement variable entre 1Hz et 120Hz sur l'écran interne.

Sous le capot, le Xiaomi Mi Fold 2 utilise le chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et offre 12 Go de RAM et un choix de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To. Il y a également un support pour des vitesses de charge de 67W et la batterie est confirmée comme étant de 4500mAh. Des haut-parleurs Harmon Kardon sont également présents à bord.

Le prix débutera à 8999 yuans (environ £1120/$1340), bien que la disponibilité n'ait pas encore été révélée. Il semble qu'il sera disponible en deux couleurs : or et noir.

Écrit par Britta O'Boyle.